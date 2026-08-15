Granola casera sin azúcar: receta fácil y saludable para el desayuno

La avena, el coco y la fruta en esta granola ayudan a la digestión y te darán sensación de saciedad. Foto: Adventure Studio / Pexels

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Gastronomía: Saludable . Deja enfriar durante 15 minutos Tiempo de preparación: 20 minutos.

20 minutos. Tiempo de cocción: 20 minutos.

20 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 1/2 taza

1/2 taza de kiwi

1/2 taza de banano

1 taza de coco rallado

4 tazas de avena

1/2 taza de nueces pecán

1 taza de almendras

1 cucharada de canela

Aceite de coco

1 taza de chocolate amargo

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Preparación

Corta el banano, la piña y el kiwi en láminas finas y hornéalos a temperatura muy baja hasta que queden secos. Resérvalos para el final (puedes hacerlos con anticipación).

En un bowl, une la avena, el coco, las nueces de pecán, las almendras y la canela. Si la quieres un poco dulce, agrega la stevia.

Si está sólido (como una bola blanca), caliéntalo en el microondas unos 10 segundos hasta que quede líquido. Viértelo sobre la mezcla para que una todos los ingredientes.

Pasa todo a una buena sartén a fuego muy bajo. Remueve sin parar para que se dore parejo y no se queme, hasta que quede bien tostado.

Apaga el fuego y deja enfriar por completo. Agrega el chocolate troceado y la fruta deshidratada. Mezcla y listo.

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