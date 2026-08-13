Sushi Week 2026 en Colombia: rollos a $23.000 del 14 al 23 de agosto y menú para perros

La cita para disfrutar del Sushi Week 2026 es del 14 al 23 de agosto en diferentes ciudades de Colombia. Foto: Sushi Week 2026

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En su segunda edición, Sushi Week se propone algo distinto, no conformarse con enamorar el paladar de los colombianos, sino también el de sus perros. El festival, organizado por Festivales Week, estrena este año una de sus ideas más originales y se convierte en el primer evento de sushi pet friendly de Colombia, una invitación para que las mascotas y sus familias se sienten juntas a la mesa y vivan la misma experiencia.

La cita es del 14 al 23 de agosto y se llevará a cabo durante diez días, los restaurantes vinculados en más de diez ciudades servirán rollos especiales a un precio único de $23.000. Detrás de esta oferta hay un objetivo claro, acercar la cocina japonesa a más personas, dar impulso a las ventas del sector y llevar clientes nuevos a cientos de establecimientos, que van desde pequeños emprendimientos hasta cadenas de restaurantes ya consolidadas.

“Desde hace cuatro años hemos trabajado con una palabra como bandera: la perseverancia. Nuestro propósito siempre ha sido beneficiar a cientos de restaurantes para impulsar sus ventas, y al mismo tiempo permitir que miles de comensales descubran nuevas propuestas gastronómicas”, afirmó Andrés Ospina, chef, ingeniero, creador de contenido gastronómico y fundador de Festivales Week.

Es importante destacar, que después de cinco ediciones del Ramen Week, el festival que ha generado ventas superiores a los $2.000 millones de pesos, la iniciativa de sabor Sushi Week busca replicar este impacto, permitiendo que miles de personas accedan a experiencias gastronómicas de alta calidad a precios asequibles.

La gran novedad de esta edición estará en los establecimientos pet friendly, donde los perros podrán disfrutar de una versión especial de sushi elaborada con ingredientes aptos para su consumo y desarrollada bajo criterios de nutrición y seguridad.

Incluso quienes asistan sin su compañero de cuatro patas podrán sumarse a la causa adquiriendo una porción adicional, que será destinada a fundaciones y refugios dedicados al bienestar animal.

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Bogotá

Yoi Ramen; Sushi jitenshkmaru Sushi; Okio; Deaki, Sudoku Gourmet, Maemuki, Yarigai, Musashi, Kyomu sushi de Mosquera.

Pereira

Shenglong, Bahn baos, Sushibeef, Majikku

Cali

Daisho, Koi Teppan, Campai.

Manizales

Poppin Pearls

Takashi

Tadama

Al listado también se unirán otras propuestas gastronómicas para disfrutar de los famosos y tradicionales rollos. Consultar aquí ciudades y participantes.

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“Democratizar también significa pensar en todos los integrantes de la familia. Hoy las mascotas ocupan un lugar muy importante en los hogares colombianos y queremos que también puedan vivir esta experiencia junto a sus dueños. Además, buscamos que el festival tenga un componente solidario apoyando a organizaciones que trabajan por el bienestar animal”, comenta Ospina, fundador de Festivales Week.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧