Huevos droga coreanos marinados y fáciles (Mayak Gyeran)

Huevos droga coreanos marinados fáciles y adictivos (Mayak Gyeran), plato tradicional coreano. Foto: Andy Carvajal

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Gastronomía: Coreana . Usa aceite de ajonjolí para resaltar sabores Tiempo de preparación: 7 minutos.

7 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 6 huevos

½ taza de salsa de soya

½ taza de agua

2 cucharadas de cebollín finamente picado

2 dientes de ajo finamente picados

1 cucharada de ajo molido

1 cucharada de peperonchino (hojuelas de chile coreano / gochugaru)

1 cucharada de aceite de ajonjolí

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Preparación

Cocina los huevos en agua hirviendo durante 7 minutos, para que queden cremositos por dentro.

Pásalos de inmediato a un recipiente con agua fría para cortar la cocción y luego pélalos.

En un frasco o recipiente hondo mezcla la salsa de soya, el agua, el cebollín, el ajo picado, el ajo molido, el peperoncino y el aceite de ajonjolí.

Añade los huevos pelados, procurando que queden cubiertos por el marinado.

Tapa y refrigera de 3 a 6 horas (mientras más tiempo, más sabor). Sirve solos o sobre arroz caliente y disfruta.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧