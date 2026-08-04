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Huevos droga coreanos marinados y fáciles (Mayak Gyeran)

Usa ajo, cebollín y salsa de soja para disfrutar este plato de tradición coreano.

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Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7
04 de agosto de 2026 - 03:00 p. m.
Huevos droga coreanos marinados fáciles y adictivos (Mayak Gyeran), plato tradicional coreano.
Huevos droga coreanos marinados fáciles y adictivos (Mayak Gyeran), plato tradicional coreano.
Foto: Andy Carvajal
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Gastronomía: Coreana.

Usa aceite de ajonjolí para resaltar sabores

  • Tiempo de preparación: 7 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 6 huevos
  • ½ taza de salsa de soya
  • ½ taza de agua
  • 2 cucharadas de cebollín finamente picado
  • 2 dientes de ajo finamente picados
  • 1 cucharada de ajo molido
  • 1 cucharada de peperonchino (hojuelas de chile coreano / gochugaru)
  • 1 cucharada de aceite de ajonjolí

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Preparación

Cocina los huevos en agua hirviendo durante 7 minutos, para que queden cremositos por dentro.

Pásalos de inmediato a un recipiente con agua fría para cortar la cocción y luego pélalos.

En un frasco o recipiente hondo mezcla la salsa de soya, el agua, el cebollín, el ajo picado, el ajo molido, el peperoncino y el aceite de ajonjolí.

Añade los huevos pelados, procurando que queden cubiertos por el marinado.

Tapa y refrigera de 3 a 6 horas (mientras más tiempo, más sabor). Sirve solos o sobre arroz caliente y disfruta.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7

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