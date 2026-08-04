Huevos droga coreanos marinados y fáciles (Mayak Gyeran)

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Gastronomía: Coreana.
Usa aceite de ajonjolí para resaltar sabores
- Tiempo de preparación: 7 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 6 huevos
- ½ taza de salsa de soya
- ½ taza de agua
- 2 cucharadas de cebollín finamente picado
- 2 dientes de ajo finamente picados
- 1 cucharada de ajo molido
- 1 cucharada de peperonchino (hojuelas de chile coreano / gochugaru)
- 1 cucharada de aceite de ajonjolí
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Preparación
Cocina los huevos en agua hirviendo durante 7 minutos, para que queden cremositos por dentro.
Pásalos de inmediato a un recipiente con agua fría para cortar la cocción y luego pélalos.
En un frasco o recipiente hondo mezcla la salsa de soya, el agua, el cebollín, el ajo picado, el ajo molido, el peperoncino y el aceite de ajonjolí.
Añade los huevos pelados, procurando que queden cubiertos por el marinado.
Tapa y refrigera de 3 a 6 horas (mientras más tiempo, más sabor). Sirve solos o sobre arroz caliente y disfruta.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧