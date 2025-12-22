Hummus en forma de corona: receta fácil y decorativa para Navidad

Decora tu mesa navideña con esta receta saludable de hummus. ¡Exquisita! Foto: Diana León

Un poco de la historia del hummus

El hummus tiene sus orígenes en Oriente Medio y sus primeras referencias se remontan al siglo XIII. Uno de los registros más antiguos aparece en un recetario árabe elaborado en El Cairo alrededor del año 1226, donde se describe una preparación a base de garbanzos con tahini y otros ingredientes similares a los actuales. Con el paso del tiempo, el hummus se consolidó como un alimento tradicional en países como Líbano, Siria, Palestina e Israel, formando parte esencial de la cocina del Mediterráneo oriental por su sencillez, valor nutricional y carácter comunitario.

Hoy, esta preparación se puede adaptar a la mesa como una opción saludable y creativa para Navidad. Servido en forma de corona y decorado con vegetales frescos y coloridos, este hummus se convierte en un plato ideal para compartir, perfecto como entrada o pasabocas navideño que decora la mesa y aporta sabor, y bienestar en las celebraciones.

Gastronomía: Medio Oriente . No olvides la sal marina en este plato Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 3 dientes de ajo

1 cucharada de aceite de oliva

1 lata (400 g) de garbanzos, escurridos

Jugo de ½ limón

3 cucharadas de tahini o mantequilla de almendra

2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

½ cucharadita de sal marina

2 cubos de hielo (opcional, para extra cremosidad)

Toppings

Perejil fresco picado

Tomates cherry uvalina, cortados a la mitad

Carambolo, cortado en rodajas

Preparación

Lleva el aceite de oliva a una sartén pequeña a fuego bajo. Añade los ajos y cocínalos suavemente, mezclando, hasta que estén dorados y fragantes (aprox. 2 minutos). Retira del fuego y deja reposar un momento.

En un procesador de alimentos de alta potencia, agrega los garbanzos, el jugo de limón, el tahini (o mantequilla de almendras), el aceite de oliva extra virgen, la sal y los ajos con su aceite. Procesa hasta obtener una mezcla lisa.

Para un hummus extra cremoso, incorpora los cubos de hielo y vuelve a procesar hasta integrar. Debes apagar y prender el procesados varias veces, retirar el exceso de las paredes y volver a prender.

Pon un vaso en el centro de un plato redondo grande. Distribuye el hummus alrededor del vaso, formando un anillo uniforme.

Retira cuidadosamente el vaso para revelar la forma de corona.

