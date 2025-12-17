Logo El Espectador
Ingredientes para hacer un vino caliente en Navidad

Para esta receta necesitarás vino tinto, naranja, canela, anís, jengibre y clavos de olor.

Viridiana Navarrete, chef / @viricookss
17 de diciembre de 2025 - 03:00 p. m.
Sirve este vino caliente con rodajas de jengibre y arándanos.
Foto: Getty Images - igorr1
Un poco de la historia de esta bebida

Si no lo has probado esta es tu señal. Esta es una bebida originaria de Europa que se toma tradicionalmente en invierno. La primera vez que lo probé fue en un mercado en París y me fascinó, desde entonces todos los años la preparo, queda deliciosa y a todos les encanta”, así va contando nuestra chef Viridiana Navarrete cómo probó esta delicia de la gastronomía líquida. Toma nota, activa tu creatividad y sirve esta propuesta a todos en la mesa.

Gastronomía: Europea .

Usa 1/2 taza de arándanos frescos (opcional)

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 1 botella de vino de 750 mililitros
  • 1/2 taza de azúcar
  • Jugo y cáscara de una naranja
  • 2 varitas de canela
  • Anís estrella al gusto
  • 5 clavos de olor
  • 5 rodajas de jengibre

Preparación

En una cacerola, mezcla el vino con el azúcar, las especias y las rodajas de naranja.

Calienta la mezcla a fuego medio, sin llegar a hervir, para evitar que el alcohol se evapore.

Una vez caliente, sirve y disfruta de tu vino caliente.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Viridiana Navarrete, chef / @viricookss

