Ingredientes para hacer un vino caliente en Navidad

Un poco de la historia de esta bebida

“Si no lo has probado esta es tu señal. Esta es una bebida originaria de Europa que se toma tradicionalmente en invierno. La primera vez que lo probé fue en un mercado en París y me fascinó, desde entonces todos los años la preparo, queda deliciosa y a todos les encanta”, así va contando nuestra chef Viridiana Navarrete cómo probó esta delicia de la gastronomía líquida. Toma nota, activa tu creatividad y sirve esta propuesta a todos en la mesa.

Gastronomía: Europea . Usa 1/2 taza de arándanos frescos (opcional) Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 1 botella de vino de 750 mililitros

1/2 taza de azúcar

Jugo y cáscara de una naranja

2 varitas de canela

Anís estrella al gusto

5 clavos de olor

5 rodajas de jengibre

Preparación

En una cacerola, mezcla el vino con el azúcar, las especias y las rodajas de naranja.

Calienta la mezcla a fuego medio, sin llegar a hervir, para evitar que el alcohol se evapore.

Una vez caliente, sirve y disfruta de tu vino caliente.

