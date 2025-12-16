Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Novena de aguinaldos: cuatro recetas de cocteles para disfrutar

Aprende esta preparaciones sencillas, que huelen y saben a Navidad. Bebidas para conectar, recordar y celebrar la alegría de estar juntos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Santamaría / Bartender
16 de diciembre de 2025 - 10:00 p. m.
Fusiona los mejores sabores en estos cocteles y celebra las fiestas decembrinas. ¡Salud!
Fusiona los mejores sabores en estos cocteles y celebra las fiestas decembrinas. ¡Salud!
Foto: Archivo Particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Punch de miel y arándanos

Este es un trago dulce, fresco e ideal para empezar la noche.

Gastronomía: Americana.

Salud por la Navidad

  • Tiempo de preparación: 3 minutos.
  • Tiempo de cocción: 2 minutos.
  • Porciones: 1.

Ingredientes

  • 2 onzas de Jack Daniel’s Honey
  • 1 onzas de jugo de arándanos
  • 1 onza de jugo de naranja
  • 1 onza de miel

Preparación

Vínculos relacionados

Receta navideña: así se hacen turrones de almendra para Navidad
Receta para preparar repollitas salteadas con miel y naranja
Receta en air fryer: así se prepara un pollo navideño glaseado

Mezcla todo en una coctelera con hielo y agita bien.

Sirve en un vaso corto con más hielo.

Decora con unas ramitas de romero y arándanos frescos.

Si le prendes fuego al romero un segundo, ¡queda con un aroma increíble!

Christmas Mule

Gastronomía: Americana .

Salud por la Navidad

  • Tiempo de preparación: 3 minutos.
  • Tiempo de cocción: 2 minutos.
  • Porciones: 1.

Ingredientes

  • 2 onzas de tequila
  • 30 mililitros de zumo de limón
  • 120 mililitros de Ginger beer
  • Hierbabuena al gusto
  • Canela al gusto
  • Azúcar pulverizada

Preparación

En un vaso alto, agrega todos los ingredientes con hielo, y decora con una rama de hierbabuena y canela, adicional espolvorear azúcar pulverizada con ayuda de un colador fino.

Bourbon & Vainilla

Gastronomía: Americana.

Salud por la Navidad

  • Tiempo de preparación: 3 minutos.
  • Tiempo de cocción: 2 minutos.
  • Porciones: 1.

Ingredientes

  • 2 onzas de Woodford Reserve
  • 1 onza de almíbar de vainilla
  • 1 onza de crema de leche
  • 1 clara de huevo
  • Nuez moscada al gusto

Preparación

Pon todos los ingredientes en una coctelera y agita con hielo, si no se tiene coctelera, se puede usar licuadora, servir en un vaso alto con hielo y finalmente decorar con nuez moscada rayada.

Piña & Agave

Gastronomía: Americana.

Salud por la Navidad

  • Tiempo de preparación: 3 minutos.
  • Tiempo de cocción: 2 minutos.
  • Porciones: 1.

Ingredientes

  • 2 onzas de jimador reposado
  • 1 onza de jugo de piña natural
  • 1 onza de jugo de naranja
  • 1 onza de miel con canela
  • 1 onza de granadina

Preparación

En un vaso alto con hielo, añadir todos los ingredientes y mezclar.

Finalmente agregar la granadina y decorar con una brocheta de cerezas y las pencas de la piña previamente limpias.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Daniel Santamaría / Bartender

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Novena de aguinaldos: recetas de cocteles para disfrutar

Cocteles para disfrutar en Navidad

Cocteles

Receta para hacer cocteles

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.