Novena de aguinaldos: cuatro recetas de cocteles para disfrutar

Punch de miel y arándanos
Este es un trago dulce, fresco e ideal para empezar la noche.
Gastronomía: Americana.
Salud por la Navidad
- Tiempo de preparación: 3 minutos.
- Tiempo de cocción: 2 minutos.
- Porciones: 1.
Ingredientes
- 2 onzas de Jack Daniel’s Honey
- 1 onzas de jugo de arándanos
- 1 onza de jugo de naranja
- 1 onza de miel
Preparación
Mezcla todo en una coctelera con hielo y agita bien.
Sirve en un vaso corto con más hielo.
Decora con unas ramitas de romero y arándanos frescos.
Si le prendes fuego al romero un segundo, ¡queda con un aroma increíble!
Christmas Mule
Gastronomía: Americana .
Salud por la Navidad
- Tiempo de preparación: 3 minutos.
- Tiempo de cocción: 2 minutos.
- Porciones: 1.
Ingredientes
- 2 onzas de tequila
- 30 mililitros de zumo de limón
- 120 mililitros de Ginger beer
- Hierbabuena al gusto
- Canela al gusto
- Azúcar pulverizada
Preparación
En un vaso alto, agrega todos los ingredientes con hielo, y decora con una rama de hierbabuena y canela, adicional espolvorear azúcar pulverizada con ayuda de un colador fino.
Bourbon & Vainilla
Gastronomía: Americana.
Salud por la Navidad
- Tiempo de preparación: 3 minutos.
- Tiempo de cocción: 2 minutos.
- Porciones: 1.
Ingredientes
- 2 onzas de Woodford Reserve
- 1 onza de almíbar de vainilla
- 1 onza de crema de leche
- 1 clara de huevo
- Nuez moscada al gusto
Preparación
Pon todos los ingredientes en una coctelera y agita con hielo, si no se tiene coctelera, se puede usar licuadora, servir en un vaso alto con hielo y finalmente decorar con nuez moscada rayada.
Piña & Agave
Gastronomía: Americana.
Salud por la Navidad
- Tiempo de preparación: 3 minutos.
- Tiempo de cocción: 2 minutos.
- Porciones: 1.
Ingredientes
- 2 onzas de jimador reposado
- 1 onza de jugo de piña natural
- 1 onza de jugo de naranja
- 1 onza de miel con canela
- 1 onza de granadina
Preparación
En un vaso alto con hielo, añadir todos los ingredientes y mezclar.
Finalmente agregar la granadina y decorar con una brocheta de cerezas y las pencas de la piña previamente limpias.
