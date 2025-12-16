Logo El Espectador
Receta navideña: así se hacen turrones de almendra para Navidad

Una receta inspirada en la gastronomía española para llevar a tu mesa en estas fiestas.

Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7
16 de diciembre de 2025 - 03:00 p. m.
Turrones de almendra, una receta inspirada en la gastronomía española para disfrutar la Navidad.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Sima_ha
Un poco de la historia de las almendras

Las almendras se han mencionado desde la mitología griega. En los años 600-900 después de Cristo, el árbol de almendras empezó a florecer en España, Marruecos, Grecia e Israel. Esta cosecha alimentó a los exploradores que viajaban por “la ruta de seda” a China. Más adelante, los padres franciscanos llevaron las almendras desde España a California y en el siglo XX su cultivo fue firmemente establecido ahí.

Gastronomía: Española .

Usa papel de arroz en esta preparación

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 30 minutos.
  • Porciones: 8.

Ingredientes

  • 200 gramos de almendras
  • 120 gramos de miel
  • 60 gramos de azúcar
  • 1 clara de huevo
  • Hojas de oblea o papel de arroz

Preparación

Comienza hirviendo agua y añade 200 gramos de almendras para dejarlas ahí por dos minutos.

Cuando pase el tiempo, retíralas y llévalas a agua fría. La idea con esto es que puedas pelar más fácil la almendra.

Lleva a tostar las almendras durante 15 minutos a 170 °C, reserva cuando ya estén tostadas.

Lleva a una olla de miel 120 gramos de miel junto a 60 gramos de azúcar. Lleva al fuego y procura que alcance una temperatura de 135 °C. (Debe quedar una textura compacta)

Bate una clara de huevo hasta que esté bien espumosa, y llévala a la mezcla de miel con azúcar. Cocina unos minutos más hasta que espese un poco. (Debe quedar como una crema).

Añade las almendras, revuelve y sigue cocinando por unos minutos más.

Lleva la mezcla a papel de arroz, cubre con otra hoja de papel de arroz ponle peso encima para aplanar, y deja enfriar por doce horas. Pasado este tiempo porciona y disfruta de esta sabor.

