Receta navideña: así se hacen turrones de almendra para Navidad

Un poco de la historia de las almendras
Las almendras se han mencionado desde la mitología griega. En los años 600-900 después de Cristo, el árbol de almendras empezó a florecer en España, Marruecos, Grecia e Israel. Esta cosecha alimentó a los exploradores que viajaban por “la ruta de seda” a China. Más adelante, los padres franciscanos llevaron las almendras desde España a California y en el siglo XX su cultivo fue firmemente establecido ahí.
Usa papel de arroz en esta preparación
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 30 minutos.
- Porciones: 8.
Ingredientes
- 200 gramos de almendras
- 120 gramos de miel
- 60 gramos de azúcar
- 1 clara de huevo
- Hojas de oblea o papel de arroz
Preparación
Comienza hirviendo agua y añade 200 gramos de almendras para dejarlas ahí por dos minutos.
Cuando pase el tiempo, retíralas y llévalas a agua fría. La idea con esto es que puedas pelar más fácil la almendra.
Lleva a tostar las almendras durante 15 minutos a 170 °C, reserva cuando ya estén tostadas.
Lleva a una olla de miel 120 gramos de miel junto a 60 gramos de azúcar. Lleva al fuego y procura que alcance una temperatura de 135 °C. (Debe quedar una textura compacta)
Bate una clara de huevo hasta que esté bien espumosa, y llévala a la mezcla de miel con azúcar. Cocina unos minutos más hasta que espese un poco. (Debe quedar como una crema).
Añade las almendras, revuelve y sigue cocinando por unos minutos más.
Lleva la mezcla a papel de arroz, cubre con otra hoja de papel de arroz ponle peso encima para aplanar, y deja enfriar por doce horas. Pasado este tiempo porciona y disfruta de esta sabor.
