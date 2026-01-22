Ingredientes y receta para hacer arroz con camarones

Sirve este arroz con camarones con unos buenos patacones. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un poco de la historia del arroz con camarones

Catalogada como una de las propuestas más tradicionales de la costa colombiana, el arroz con camarones es una fusión de los frutos de mar y de los de la tierra.

Por un lado el arroz, uno de los alimentos más económicos y usados en toda la cocina mundial con sus orígenes en Asia, y por otro lado los camarones, que ya son un ingrediente muy conocido en la mesa colombiana. De este último se sabe que existen más de 300 tipos en todo el mundo y que en nuestro país se consiguen los tropicales, los de río y los de agua fría. En muchos supermercados los venden ya precocidos, el color es más rosa pálido, más parecido al color del salmón.

Gastronomía: Colombiana . No olvides la cebolla larga para dar sabor Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 25 minutos.

25 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 1 cucharada de mantequilla

1 cucharada de aceite

Cilantro

2 tazas de camarones

2 cucharadas de sal

1 rama de cebolla larga

¼ de pimentón

1 cucharadita de ajo

1 taza de arroz

1 cucharadita de achiote

2 tazas de caldo de verduras

Ver la receta en video aquí

Preparación

En una olla grande, calienta la mantequilla y el aceite a fuego medio.

Agrega los camarones con un poco de sal y dóralos rápidamente por 1-2 minutos hasta que tomen color. Retira los camarones de la sartén y reserva.

En la misma olla, agrega un poco más de mantequilla si es necesario.

Sofríe la cebolla larga, el pimentón y el ajo durante 2-3 minutos hasta que estén fragantes.

Añade el arroz y el achiote, salpimienta al gusto y mezcla bien, asegurándote de que cada grano se impregne de sabor.

Vierte el caldo de verduras y cocina a fuego medio hasta que el arroz empiece a “abrir ojitos” (absorba la mayor parte del líquido).

Agrega los camarones dorados, tapa la olla y deja que el arroz termine de cocinarse durante 5-7 minutos, hasta que esté tierno y jugoso.

Incorpora el cilantro fresco picado y mezcla suavemente. Sirve caliente y disfruta.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧