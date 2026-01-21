Aquí está la receta para preparar sándwich japonés de huevo

Sándwich japonés, receta tradicional. (Imagen de referencia) Foto: Getty Images - Darya Arnautova

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un poco de la historia de la mayonesa

Esta tradicional salsa es una de las grandes disputas del mundo gastronómico. Algunos conocedores del tema le atribuyen su origen a Francia, mientras que otros afirman que nació en España. Muy similar al sabor y a la apariencia del “alioli”, la mayonesa está elaborada a base de huevo y aceite vegetal. Suele sazonarse con sal, limón, y vinagre, dejando como resultado una emulsión exquisita.

Está asociada directamente con la comida casual o rápida, y es utilizada por muchos chefs como acompañamientos de platos fuertes como: la carne y el pescado. Este aderezo también cumple una función muy importante a la hora de combinarlo con pastas, ensaladas, papas, y fritos, ya que permite fusionar ingredientes, dándole paso a propuestas gastronómicas balanceadas y con mucho sabor.

Gastronomía: Japonesa . Una receta de tradición sobre la mesa Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 1 . Ingredientes 4 huevos cocidos

3 cucharadas de mayonesa

1 cucharada de mostaza

Sal y pimienta al gusto

Pan tajado

Ver la receta en video aquí

Preparación

Pon los huevos en agua hirviendo y cocina durante 8-10 minutos hasta que estén duros. Luego, enfríalos en agua fría, pélalos y córtalos a la mitad.

Para el relleno

Separa las yemas de las claras.

Pon las yemas en un bowl y mézclalas con dos cucharadas de mayonesa.

Agrega sal, pimienta y un toque de mostaza si deseas. Tritura hasta obtener una pasta cremosa.

Pica las claras en cubitos pequeños e incorpóralas a la mezcla de yemas, mezclando suavemente para que queden trozos de clara visibles.

Para armar los sándwiches

Pon la mezcla de huevo sobre una rebanada de pan.

Cubre con otra rebanada de pan y presiona ligeramente.

Envuelve los sándwiches en papel film y corta por la mitad para servir. ¡Disfruta!

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧