Receta: así se hace un salmón cremoso al limón

Un poco de la historia del salmón

Originario de los océanos del hemisferio norte, el salmón ha sido famoso por su sabor y valor nutricional desde tiempos antiguos. En el siglo XIII, los vikingos en Escandinavia lo pescaban como una de sus principales fuentes de proteína, mientras que en el siglo XVIII, en Japón, comenzó a ser incorporado en sushi y otros platos.

Gastronomía: Latinoamericana . Saborea esta delicia con vino blanco Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 2 piezas de salmón

1 cucharadita de paprika

1/2 cucharadita de paprika

1 cucharadita de ajo y cebolla en polvo

Sal y pimienta al gusto

1 cucharadita de aceite de Oliva

1/4 de cebolla

1 diente de ajo

1 cucharadita de mantequilla

Jugo de 1 limón amarillo

1 taza de crema de leche

Preparación

Sazona los filetes de salmón con paprika, ajo en polvo, cebolla en polvo, hierbas italianas y sal al gusto.

Mientras sazonas el salmón, puedes hacer el puré de papa, puedes usar sabanera o criolla.

Cocina los filetes de salmón hasta que estén dorados y parcialmente cocidos. Retíralos del sartén y reserva.

Preparar la salsa cremosa al limón

En la misma sartén, derrite un poco de mantequilla.

Saltea la cebolla y el ajo picados hasta que estén fragantes.

Agrega el jugo de limón y la crema.

Sazona al gusto y mezcla bien hasta obtener una salsa homogénea.

Regresa el salmón a la sartén con la salsa y cocina unos minutos más para que se integren todos los sabores.

