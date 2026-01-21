Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Receta: así se hace un salmón cremoso al limón

Acompaña esta receta con una buena cama de puré de papas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Viridiana Navarrete, chef / @viricookss
21 de enero de 2026 - 03:00 p. m.
Sirve este salmón cremoso al limón sobre una capa de puré con espinaca para disfrutar.
Sirve este salmón cremoso al limón sobre una capa de puré con espinaca para disfrutar.
Foto: Getty Images
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un poco de la historia del salmón

Originario de los océanos del hemisferio norte, el salmón ha sido famoso por su sabor y valor nutricional desde tiempos antiguos. En el siglo XIII, los vikingos en Escandinavia lo pescaban como una de sus principales fuentes de proteína, mientras que en el siglo XVIII, en Japón, comenzó a ser incorporado en sushi y otros platos.

Vínculos relacionados

¿Quieres aprender a preparar buñuelos cubanos? Esta es la receta y su paso a paso
¿Cuánto tiempo puede durar el yogur en la nevera?
Siete ingredientes para hacer gelatina de durazno

Gastronomía: Latinoamericana.

Saborea esta delicia con vino blanco

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 2 piezas de salmón
  • 1 cucharadita de paprika
  • 1/2 cucharadita de paprika
  • 1 cucharadita de ajo y cebolla en polvo
  • Sal y pimienta al gusto
  • 1 cucharadita de aceite de Oliva
  • 1/4 de cebolla
  • 1 diente de ajo
  • 1 cucharadita de mantequilla
  • Jugo de 1 limón amarillo
  • 1 taza de crema de leche

Ver receta en video aquí

Preparación

Sazona los filetes de salmón con paprika, ajo en polvo, cebolla en polvo, hierbas italianas y sal al gusto.

Mientras sazonas el salmón, puedes hacer el puré de papa, puedes usar sabanera o criolla.

Cocina los filetes de salmón hasta que estén dorados y parcialmente cocidos. Retíralos del sartén y reserva.

Preparar la salsa cremosa al limón

En la misma sartén, derrite un poco de mantequilla.

Saltea la cebolla y el ajo picados hasta que estén fragantes.

Agrega el jugo de limón y la crema.

Sazona al gusto y mezcla bien hasta obtener una salsa homogénea.

Regresa el salmón a la sartén con la salsa y cocina unos minutos más para que se integren todos los sabores.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Viridiana Navarrete, chef / @viricookss

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Receta para hacer salmón

Receta para hacer salmón cremoso al limón

Receta con limón

Estilo de Vida

Receta con salmón

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.