Ingredientes y receta para hacer bollitos rellenos de Nutella

Esponjosos y deliciosos para disfrutar recién horneados con una bebida caliente. Puedes rellenarlos también con arequipe.

Viridiana Navarrete, chef / @viricookss
25 de febrero de 2026 - 02:55 p. m.
Estos bollitos de Nutella también puedes hacerla usando la técnica para croissant.
Foto: Getty Images/iStockphoto - THEPALMER
Un poco de la historia del arequipe

El dulce de leche o arequipe es originario del sudeste asiático en Indonesia. Aunque muchos países se han atribuido su autoría, fue alrededor del siglo VI cuando se popularizó en las Islas Filipinas y se “aclaro” de donde provino. Se trata de un producto derivado de la leche que se caracteriza por ser espeso y dulce que es resultado de la mezcla de la leche con azúcar.

Suele utilizarse en postres o coberturas de tortas y ha logrado posicionarse con el paso del tiempo en una de las preparaciones más sabrosas para combinar con galletas, obleas, donas, muffins y helados. Debe consumirse frío. Su cocción es fácil, corta y muy práctica para salir de cualquier apuro.

Gastronomía: Latinoamericana .

Ideal para disfrutar con un chocolate caliente

  • Tiempo de preparación: 120 minutos.
  • Tiempo de cocción: 45 minutos.
  • Porciones: 6.

Ingredientes

  • 500 gramos de harina
  • 1 cucharadita de sal
  • 10 gramos de levadura seca en polvo
  • 80 gramos de azúcar blanca
  • 120 mililitros de leche
  • 4 huevos
  • 180 gramos de mantequilla
  • Nutella o el relleno de tu preferencia
  • 1 huevo para barnizar

Preparación

Mezcla la leche tibia con la mitad del azúcar y la levadura. Deja reposar unos minutos hasta que se forme espuma.

En un recipiente grande, combina la harina, la sal y la otra mitad del azúcar.

Agrega la mezcla de levadura a los ingredientes secos. Incorpora los huevos poco a poco y luego añade la mantequilla suave.

La masa estará pegajosa al inicio, pero continúa amasando hasta que se despegue del tazón y esté suave y lisa.

Cubre la masa y deja reposar de 40 minutos a 1 hora, o hasta que doble su tamaño.

Desgasifica (poncha) la masa y divídela en porciones. Puedes formar los bollitos directamente y luego rellenarlos con Nutella, o probar otra técnica de formado según tu preferencia.

Pon los bollitos en una bandeja y deja reposar aproximadamente 30 minutos.

Barniza con huevo batido y hornea a 180 °C durante 15–20 minutos, o hasta que estén dorados.

Al salir del horno, mezcla la mantequilla derretida con la miel y unta los bollitos para darles un brillo y sabor extra.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Viridiana Navarrete, chef / @viricookss

