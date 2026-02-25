Ingredientes y receta para hacer bollitos rellenos de Nutella

Estos bollitos de Nutella también puedes hacerla usando la técnica para croissant. Foto: Getty Images/iStockphoto - THEPALMER

Un poco de la historia del arequipe

El dulce de leche o arequipe es originario del sudeste asiático en Indonesia. Aunque muchos países se han atribuido su autoría, fue alrededor del siglo VI cuando se popularizó en las Islas Filipinas y se “aclaro” de donde provino. Se trata de un producto derivado de la leche que se caracteriza por ser espeso y dulce que es resultado de la mezcla de la leche con azúcar.

Suele utilizarse en postres o coberturas de tortas y ha logrado posicionarse con el paso del tiempo en una de las preparaciones más sabrosas para combinar con galletas, obleas, donas, muffins y helados. Debe consumirse frío. Su cocción es fácil, corta y muy práctica para salir de cualquier apuro.

Gastronomía: Latinoamericana . Ideal para disfrutar con un chocolate caliente Tiempo de preparación: 120 minutos.

120 minutos. Tiempo de cocción: 45 minutos.

45 minutos. Porciones: 6 . Ingredientes 500 gramos de harina

1 cucharadita de sal

10 gramos de levadura seca en polvo

80 gramos de azúcar blanca

120 mililitros de leche

4 huevos

180 gramos de mantequilla

Nutella o el relleno de tu preferencia

1 huevo para barnizar

Preparación

Mezcla la leche tibia con la mitad del azúcar y la levadura. Deja reposar unos minutos hasta que se forme espuma.

En un recipiente grande, combina la harina, la sal y la otra mitad del azúcar.

Agrega la mezcla de levadura a los ingredientes secos. Incorpora los huevos poco a poco y luego añade la mantequilla suave.

La masa estará pegajosa al inicio, pero continúa amasando hasta que se despegue del tazón y esté suave y lisa.

Cubre la masa y deja reposar de 40 minutos a 1 hora, o hasta que doble su tamaño.

Desgasifica (poncha) la masa y divídela en porciones. Puedes formar los bollitos directamente y luego rellenarlos con Nutella, o probar otra técnica de formado según tu preferencia.

Pon los bollitos en una bandeja y deja reposar aproximadamente 30 minutos.

Barniza con huevo batido y hornea a 180 °C durante 15–20 minutos, o hasta que estén dorados.

Al salir del horno, mezcla la mantequilla derretida con la miel y unta los bollitos para darles un brillo y sabor extra.

