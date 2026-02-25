Ingredientes y receta para hacer bollitos rellenos de Nutella

Escucha este artículo
Un poco de la historia del arequipe
El dulce de leche o arequipe es originario del sudeste asiático en Indonesia. Aunque muchos países se han atribuido su autoría, fue alrededor del siglo VI cuando se popularizó en las Islas Filipinas y se “aclaro” de donde provino. Se trata de un producto derivado de la leche que se caracteriza por ser espeso y dulce que es resultado de la mezcla de la leche con azúcar.
Suele utilizarse en postres o coberturas de tortas y ha logrado posicionarse con el paso del tiempo en una de las preparaciones más sabrosas para combinar con galletas, obleas, donas, muffins y helados. Debe consumirse frío. Su cocción es fácil, corta y muy práctica para salir de cualquier apuro.
Gastronomía: Latinoamericana .
Ideal para disfrutar con un chocolate caliente
- Tiempo de preparación: 120 minutos.
- Tiempo de cocción: 45 minutos.
- Porciones: 6.
Ingredientes
- 500 gramos de harina
- 1 cucharadita de sal
- 10 gramos de levadura seca en polvo
- 80 gramos de azúcar blanca
- 120 mililitros de leche
- 4 huevos
- 180 gramos de mantequilla
- Nutella o el relleno de tu preferencia
- 1 huevo para barnizar
Preparación
Mezcla la leche tibia con la mitad del azúcar y la levadura. Deja reposar unos minutos hasta que se forme espuma.
En un recipiente grande, combina la harina, la sal y la otra mitad del azúcar.
Agrega la mezcla de levadura a los ingredientes secos. Incorpora los huevos poco a poco y luego añade la mantequilla suave.
La masa estará pegajosa al inicio, pero continúa amasando hasta que se despegue del tazón y esté suave y lisa.
Cubre la masa y deja reposar de 40 minutos a 1 hora, o hasta que doble su tamaño.
Desgasifica (poncha) la masa y divídela en porciones. Puedes formar los bollitos directamente y luego rellenarlos con Nutella, o probar otra técnica de formado según tu preferencia.
Pon los bollitos en una bandeja y deja reposar aproximadamente 30 minutos.
Barniza con huevo batido y hornea a 180 °C durante 15–20 minutos, o hasta que estén dorados.
Al salir del horno, mezcla la mantequilla derretida con la miel y unta los bollitos para darles un brillo y sabor extra.
