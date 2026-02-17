Ingredientes y receta para hacer boloñesa en casa

Escucha este artículo
Un poco de la historia de este plato
La salsa boloñesa proviene de la ciudad de Bolonia, Italia, en donde se comenzó a preparar a fines del siglo XVIII. La boloñesa es una salsa ragú, del francés “ragout” que hace referencia al guiso de carne y verduras cocinados a fuego lento durante mucho tiempo. La influencia de este estilo culinario se extendió a las cocinas de la corte borbónica napolitana y del Vaticano en el siglo XVIII.
La primera receta escrita se encontró en 1891 en el libro “La ciencia de cocinar y el arte de comer bien”. Este libro tiene casi 800 recetas de toda Italia y todavía se considera uno de los libros de cocina italianos más famosos de los tiempos modernos.
Gastronomía: Italiana.
Añade queso parmesano a esta preparación
- Tiempo de preparación: 20 minutos.
- Tiempo de cocción: 20 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 1 kilogramo de carne molida mix de cerdo y res
- Aceite de oliva
- 1 cebolla blanca pequeña finamente picada
- 1 zanahoria rallada fina
- 2 dientes de ajo
- 2 cucharadas pasta de tomate
- 1 taza de vino tinto seco
- 400 gramos de tomate triturado o passata
- 1 hoja de laurel
- Sal y pimienta
Preparación
Sofríe la cebolla a fuego medio hasta que esté translúcida.
Agrega la carne y deja que se selle sin moverla demasiado (debe dorarse, no hervirse).
Incorpora la salsa marinara y cocina durante 1–2 minutos.
Añade el vino tinto y deja reducir hasta que casi desaparezca el líquido.
Incorpora el tomate triturado y el laurel.
Cocina a fuego bajo durante un mínimo de 30–40 minutos.
Si usas leche, agrégala en los últimos 10 minutos de cocción. Disfrútalo.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧