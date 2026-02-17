Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Ingredientes y receta para hacer boloñesa en casa

Usa vino y tomate en esta receta para resaltar los sabores de esta preparación tradicional.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Silvia Márquez / @elsabordelossentidos
17 de febrero de 2026 - 05:00 p. m.
Esta boloñesa hará que tus comensales quieran repetir bocado. Deliciosa.
Esta boloñesa hará que tus comensales quieran repetir bocado. Deliciosa.
Foto: Silvia Márquez
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un poco de la historia de este plato

La salsa boloñesa proviene de la ciudad de Bolonia, Italia, en donde se comenzó a preparar a fines del siglo XVIII. La boloñesa es una salsa ragú, del francés “ragout” que hace referencia al guiso de carne y verduras cocinados a fuego lento durante mucho tiempo. La influencia de este estilo culinario se extendió a las cocinas de la corte borbónica napolitana y del Vaticano en el siglo XVIII.

Vínculos relacionados

Recetas rumbo al Mundial: así se preparan los brigadeiros
Receta para preparar el sancocho de la solidaridad
Términos de cocción de la carne: ¿cómo elegir el punto ideal?

La primera receta escrita se encontró en 1891 en el libro “La ciencia de cocinar y el arte de comer bien”. Este libro tiene casi 800 recetas de toda Italia y todavía se considera uno de los libros de cocina italianos más famosos de los tiempos modernos.

Gastronomía: Italiana.

Añade queso parmesano a esta preparación

  • Tiempo de preparación: 20 minutos.
  • Tiempo de cocción: 20 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 1652
  • 1 kilogramo de carne molida mix de cerdo y res
  • Aceite de oliva
  • 1 cebolla blanca pequeña finamente picada
  • 1 zanahoria rallada fina
  • 2 dientes de ajo
  • 2 cucharadas pasta de tomate
  • 1 taza de vino tinto seco
  • 400 gramos de tomate triturado o passata
  • 1 hoja de laurel
  • Sal y pimienta

Preparación

Sofríe la cebolla a fuego medio hasta que esté translúcida.

Agrega la carne y deja que se selle sin moverla demasiado (debe dorarse, no hervirse).

Incorpora la salsa marinara y cocina durante 1–2 minutos.

Añade el vino tinto y deja reducir hasta que casi desaparezca el líquido.

Incorpora el tomate triturado y el laurel.

Cocina a fuego bajo durante un mínimo de 30–40 minutos.

Si usas leche, agrégala en los últimos 10 minutos de cocción. Disfrútalo.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Silvia Márquez / @elsabordelossentidos

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Boloñesa

Receta para hacer boloñesa en casa

Receta en casa

receta para el almuerzo

Estilo de Vida

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.