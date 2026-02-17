Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Recetas rumbo al Mundial: así se preparan los brigadeiros

48 países, 48 recetas. El chef Andy Carvajal nos llevará a descubrir la riqueza gastronómica de las selecciones que se preparan para el gran encuentro de fútbol. Hoy viajamos hasta Brasil.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7
17 de febrero de 2026 - 03:00 p. m.
Brigadeiro, postre tradicional de la gastronomía brasileña.
Brigadeiro, postre tradicional de la gastronomía brasileña.
Foto: Getty Images
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un poco de la historia del brigadeiro

Este postre es originario de Brasil, se creó en 1940 y su consumo es frecuente en fiestas de cumpleaños. La historia de su nombre es una controversia hasta el día de hoy, algunos se lo atribuyen a un resultado de la Segunda Guerra Mundial, mientras que otros aseguran que nació como un homenaje a un Brigadier llamado Eduardo Gomes. Sea como sea, esta propuesta gastronómica ha logrado reunir a los comensales en la mesa.

Vínculos relacionados

Receta para preparar el sancocho de la solidaridad
El perro caliente colombiano está entre los mejores del mundo: ¿por qué se destacó?
El colombiano viral que les devuelve el sabor de casa a sus compatriotas en Australia

Su elaboración es sencilla, se requieren pocos ingredientes y aunque haya varias formas de prepararlo, la receta casera es la que ha logrado trascender las generaciones que disfrutan de esta golosina. La leche condensada, el chocolate en polvo y la mantequilla son los ingredientes que jamás deben faltar en esta propuesta culinaria.

Gastronomía: Brasileña .

El tiempo de enfriado de esta receta es de 30 a 60 minutos en la nevera, o hasta que la mezcla esté firme y manejable.

  • Tiempo de preparación: 60 minutos.
  • Tiempo de cocción: 30 minutos.
  • Porciones: 8.

Ingredientes

  • 1 lata de leche condensada
  • 1 cucharada de mantequilla
  • 2 cucharadas de cocoa en polvo
  • Lluvia de chocolate (granillo), cantidad necesaria

Preparación

En una olla, agrega la leche condensada, la mantequilla y la cocoa en polvo. Mezcla bien hasta integrar.

Lleva a fuego medio-bajo, revolviendo constantemente durante aproximadamente 15 minutos.

Cocina hasta que la mezcla espese y, al pasar la cuchara, puedas ver el fondo de la olla.

Retira del fuego y deja enfriar en la nevera hasta que la mezcla esté firme.

Con las manos ligeramente untadas de mantequilla, toma pequeñas porciones y forma bolitas.

Pasa cada bolita por la lluvia de chocolate hasta cubrirlas por completo.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Recetas mundialistas

Receta Mundial de Fútbol

Mundial de Fútbol

Estilo de Vida

Brigadeiro

Receta brasileña

Copa mundial

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.