Recetas rumbo al Mundial: así se preparan los brigadeiros

Un poco de la historia del brigadeiro

Este postre es originario de Brasil, se creó en 1940 y su consumo es frecuente en fiestas de cumpleaños. La historia de su nombre es una controversia hasta el día de hoy, algunos se lo atribuyen a un resultado de la Segunda Guerra Mundial, mientras que otros aseguran que nació como un homenaje a un Brigadier llamado Eduardo Gomes. Sea como sea, esta propuesta gastronómica ha logrado reunir a los comensales en la mesa.

Su elaboración es sencilla, se requieren pocos ingredientes y aunque haya varias formas de prepararlo, la receta casera es la que ha logrado trascender las generaciones que disfrutan de esta golosina. La leche condensada, el chocolate en polvo y la mantequilla son los ingredientes que jamás deben faltar en esta propuesta culinaria.

Gastronomía: Brasileña . El tiempo de enfriado de esta receta es de 30 a 60 minutos en la nevera, o hasta que la mezcla esté firme y manejable. Tiempo de preparación: 60 minutos.

60 minutos. Tiempo de cocción: 30 minutos.

30 minutos. Porciones: 8 . Ingredientes 1 lata de leche condensada

1 cucharada de mantequilla

2 cucharadas de cocoa en polvo

Lluvia de chocolate (granillo), cantidad necesaria

Preparación

En una olla, agrega la leche condensada, la mantequilla y la cocoa en polvo. Mezcla bien hasta integrar.

Lleva a fuego medio-bajo, revolviendo constantemente durante aproximadamente 15 minutos.

Cocina hasta que la mezcla espese y, al pasar la cuchara, puedas ver el fondo de la olla.

Retira del fuego y deja enfriar en la nevera hasta que la mezcla esté firme.

Con las manos ligeramente untadas de mantequilla, toma pequeñas porciones y forma bolitas.

Pasa cada bolita por la lluvia de chocolate hasta cubrirlas por completo.

