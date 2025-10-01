Ingredientes y receta para preparar “pancakes” de maíz

Estos pancakes de maíz son ideales para cualquier hora del día. Foto: Getty Images

Un poco de la historia de los pancakes

La palabra pancake se convirtió en un nombre popular en el siglo XIX en Estados Unidos. Antes de eso, a menudo se hacía referencia a ellos como johnnycakes, cakes de alforfón, journey cakes, flapjacks, hoe cakes y griddle cakes. Los primeros pancakes americanos se preparaban a base de trigo sarraceno o harina de maíz.

Lo interesante de esta preparación esque existen en todo el mundo, pero cada cultura tiene su forma única de prepararlos para el desayuno, el almuerzo y la cena.En Colombia se ha hecho popular consumirlos al desayuno acompañados de frutas, miel y mantequilla.

Gastronomía: Americana . Acompaña con mantequilla y arándanos Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 12 . Ingredientes 1 taza de granos de maíz fresco

1 taza de harina de trigo

2 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de polvo para hornear

1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio

1/4 de cucharadita de sal

1 taza de leche

1 huevo

2 cucharadas de mantequilla derretida

1 cucharadita de extracto de vainilla

Preparación

Licúa la leche, el huevo, la vainilla y los granos de elote.

En un bowl, mezcla los ingredientes secos: harina, polvo de hornear, azúcar y sal.

Incorpora lo licuado a los ingredientes secos junto con la mantequilla derretida. Mezcla bien.

Si te gusta, agrega más granos de maíz enteros.

Cocina en una sartén engrasado con un poco de mantequilla. Voltea cuando se formen burbujas en la superficie.

Cocina hasta que estén dorados por ambos lados.

