Inspirado en la arepa reina pepiada: así se hace este “dip” de pollo con aguacate

Un poco de la historia del “dip”

No es muy claro el origen de este plato, ya que ha tenido diferentes adaptaciones según el país. Básicamente, un dip es una mezcla de diferentes ingredientes que dejan como resultado un líquido espeso, mucho más que el de una salsa tradicional. Funciona como acompañante de diferentes “snaks” tales como: nachos, pan, galletas e incluso verduras.

Diferentes chefs le han apostado por elaboraciones más complejas y con ingredientes más sofisticados para llevar esta combinación a otro nivel. Hay quienes se atreven a conjugarlo con proteínas animales como el salmón o el pescado para maximizar los sabores. No tiene una técnica de cocción específica, por lo que se puede consumir como prefiera el comensal.

Gastronomía: Colombiana . Irresistible para el paladar Tiempo de preparación: 5 minutos.

5 minutos. Tiempo de cocción: 5 minutos.

5 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 1 aguacate maduro

Zumo de 1 limón

2 cucharadas de cebolla blanca finamente picada

1 diente de ajo rallado

1 taza de pollo desmechado

2 cucharadas de mayonesa

2 cucharadas de cilantro fresco picado

2 cucharadas de Cremosino

2 cucharadas de queso parmesano

Sal y pimienta al gusto

Preparación

Pon el pollo desmechado en un tazón.

Agrega el aguacate, el zumo de limón, la cebolla, el ajo, la mayonesa, el cilantro y el queso parmesano.

Incorpora el queso crema para lograr una textura suave.

Sazona con sal y pimienta. Mezcla bien y sirve con arepitas o galletas saladas.

