Picada con tocino glaseado: así se hace esta receta

Sirve esta propuesta con chorizo, vegetales asados y un buen chimichurri.

Camila Gómez D’Ettorre, chef / @chefcamilagomez
08 de enero de 2026 - 03:00 p. m.
Añade a esta picada chicharrón, pollo y plátano.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Igor Sokolov
Un poco de la historia de la carne de cerdo

Su domesticación y consumo se originó en Turquía en la ciudad de Anatolia, sin embargo, la llegada de la carne de cerdo en América se dio en 1943 en el segundo viaje de Cristóbal Colón. En la actualidad, la carne de cerdo es uno de los alimentos más consumidos a nivel mundial.

Aunque en algunas religiones como el judaísmo y el islamismo es prohibida, en mucho lugares del mundo es uno de los productos con mayor oferta gastronómica, ya que tiene variedades en su preparación: al horno, ahumado, y a la brasa, solo por mencionar algunos. Es importante mencionar que del cerdo también se desprenden otras recetas como: la morcilla, el chorizo, y el jamón. Su mayor productor es China, aunque países como Francia e Italia también lo producen.

Gastronomía: Colombiana .

Usa salsa de soja en esta receta

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 3.

Ingredientes

  • Tocino carnudo al gusto
  • ½ taza de azúcar morena
  • 2 cucharadas de mostaza
  • 1 cucharadita de pimienta
  • 1 cucharadita de ajo
  • 1 cucharada de paprika
  • ½ taza de salsa soya

Preparación

Para que este tocino nos quede bien sabroso, lo primero que debemos hacer es sazonarlo con sal y pimienta, dándole un buen masaje. Luego lo llevamos a cocinar; ojo, no se nos puede olvidar hacerle unos pequeños cortes.

Lo llevamos al asador bien caliente y dejamos que se cocine por ambos lados. Solo lo volteamos dos veces, nada más.

Para el glaseado, vamos a mezclar azúcar morena, mostaza, ajo, paprika, salsa de soya, sal y pimienta, hasta obtener una pasta homogénea, bien sabrosa y deliciosa.

Cuando nuestros tocinos estén listos, los cortamos para la picada y los ponemos en un recipiente.

Finalmente, los glaseamos con nuestra receta para darles ese toque especial y delicioso a la picada.

