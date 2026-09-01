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Gastronomía y Recetas

Jamón de cerdo casero estilo supermercado: receta paso a paso

Deja reposando en refrigeración esta preparación durante 12 horas.

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Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7
01 de septiembre de 2026 - 03:00 p. m.
Usa este jamón de cerdo en sándwiches o en una buena tabla de quesos.
Usa este jamón de cerdo en sándwiches o en una buena tabla de quesos.
Foto: Getty Images
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Gastronomía: Latinoamericana.

No olvides la nuez moscada para darle sabor a tu propuesta

  • Tiempo de preparación: 30 minutos.
  • Tiempo de cocción: 120 minutos.
  • Porciones: 10.

Ingredientes

  • 900 gramos de carne de cerdo
  • Sal al gusto
  • ¼ de cucharadita de nuez moscada
  • Pimienta al gusto
  • 2 dientes de ajo
  • 60 mililitros de agua fría
  • 30 gramos de fécula de maíz
  • 12 gramos de gelatina deshidratada

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Preparación

Divide los 900 gramos de carne en dos. Una parte pícala en cubos y resérvala.

La otra mitad llévala al procesador con la sal, la nuez moscada, la pimienta, el ajo, el agua fría, la fécula y la gelatina hidratada. Procesa hasta obtener una pasta pegajosa y mezcla la pasta con la carne picada.

Vierte en un molde forrado con papel parafinado, compacta muy bien y refrigera 12 horas.

Pon el molde en una olla con agua hasta la mitad, pon peso encima y cocina 2 horas o hasta alcanzar 70 °C internos.

Deja enfriar toda la noche. Al día siguiente estará listo (y sí, se puede freír sin que se derrita).

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7

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