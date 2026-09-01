Jamón de cerdo casero estilo supermercado: receta paso a paso

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Gastronomía: Latinoamericana.
No olvides la nuez moscada para darle sabor a tu propuesta
- Tiempo de preparación: 30 minutos.
- Tiempo de cocción: 120 minutos.
- Porciones: 10.
Ingredientes
- 900 gramos de carne de cerdo
- Sal al gusto
- ¼ de cucharadita de nuez moscada
- Pimienta al gusto
- 2 dientes de ajo
- 60 mililitros de agua fría
- 30 gramos de fécula de maíz
- 12 gramos de gelatina deshidratada
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Preparación
Divide los 900 gramos de carne en dos. Una parte pícala en cubos y resérvala.
La otra mitad llévala al procesador con la sal, la nuez moscada, la pimienta, el ajo, el agua fría, la fécula y la gelatina hidratada. Procesa hasta obtener una pasta pegajosa y mezcla la pasta con la carne picada.
Vierte en un molde forrado con papel parafinado, compacta muy bien y refrigera 12 horas.
Pon el molde en una olla con agua hasta la mitad, pon peso encima y cocina 2 horas o hasta alcanzar 70 °C internos.
Deja enfriar toda la noche. Al día siguiente estará listo (y sí, se puede freír sin que se derrita).
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