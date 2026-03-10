Jugo verde saludable con espinaca, manzana y limón

Escucha este artículo
Un poco de la historia del jugo verde
Los jugos o smoothies verdes se popularizaron a finales del siglo XX, con el auge del interés por la alimentación basada en plantas. Aunque mezclar frutas y verduras en bebidas existe desde hace mucho tiempo en distintas culturas, el concepto moderno de “green smoothie” comenzó a difundirse con mayor fuerza cuando nutricionistas y autores de salud empezaron a promoverlos como una forma práctica de consumir más vegetales.
Los jugos o smoothies verdes son una forma práctica de incorporar más alimentos de origen vegetal a tu alimentación diaria. Aunque muchas veces se promocionan como bebidas “milagrosas” para adelgazar, en realidad su valor radica en que permiten añadir ingredientes nutritivos de manera rápida y sencilla al día a día.
Para preparar un smoothie verde equilibrado, puedes seguir una fórmula simple: 2 tazas de líquido, 1–2 tazas de vegetales verdes, ½–1 taza de fruta o vegetal dulce, 1–2 cucharadas de proteína, 1–2 cucharadas de grasa saludable y un extra nutritivo para potenciar sus beneficios. Esta combinación ayuda a lograr una bebida balanceada tanto en sabor como en nutrientes.
Usa espinaca en esta receta
- Tiempo de preparación: 3 minutos.
- Tiempo de cocción: 2 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 2 tazas de agua
- 1 puñado de espinaca fresca
- 1/2 banano
- 1/2 manzana verde, picada
- 1/4 taza de perejil fresco
- 1 cucharadita de maca
- 1 scoop de proteína en polvo (opcional)
- Jugo de 1/2 limón
- 1 cucharada de semillas de linaza
- Hielo triturado
Preparación
Agrega a la licuadora el agua, la espinaca, el banano, la manzana verde y el perejil.
Incorpora el jugo de limón y las semillas de linaza.
Si quieres aumentar el aporte de proteína, añade el scoop de proteína en polvo.
Licúa durante 30–40 segundos hasta obtener una mezcla suave y homogénea.
Si prefieres una textura más espesa y fría, agrega un poco de hielo triturado y licúa unos segundos más.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧