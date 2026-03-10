Publicidad

Jugo verde saludable con espinaca, manzana y limón

Esta bebida es recomendable tomarla apenas inicies tu día. Una propuesta cargada de nutrientes.

Diana María León, experta en nutrición culinaria / @cocinableysaludable /
10 de marzo de 2026 - 01:08 p. m.
Empieza la mañana llena de sabor y nutrientes para llenar de energía tu día.
Foto: Diana León
Un poco de la historia del jugo verde

Los jugos o smoothies verdes se popularizaron a finales del siglo XX, con el auge del interés por la alimentación basada en plantas. Aunque mezclar frutas y verduras en bebidas existe desde hace mucho tiempo en distintas culturas, el concepto moderno de “green smoothie” comenzó a difundirse con mayor fuerza cuando nutricionistas y autores de salud empezaron a promoverlos como una forma práctica de consumir más vegetales.

Los jugos o smoothies verdes son una forma práctica de incorporar más alimentos de origen vegetal a tu alimentación diaria. Aunque muchas veces se promocionan como bebidas “milagrosas” para adelgazar, en realidad su valor radica en que permiten añadir ingredientes nutritivos de manera rápida y sencilla al día a día.

Para preparar un smoothie verde equilibrado, puedes seguir una fórmula simple: 2 tazas de líquido, 1–2 tazas de vegetales verdes, ½–1 taza de fruta o vegetal dulce, 1–2 cucharadas de proteína, 1–2 cucharadas de grasa saludable y un extra nutritivo para potenciar sus beneficios. Esta combinación ayuda a lograr una bebida balanceada tanto en sabor como en nutrientes.

Usa espinaca en esta receta

  • Tiempo de preparación: 3 minutos.
  • Tiempo de cocción: 2 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 2 tazas de agua
  • 1 puñado de espinaca fresca
  • 1/2 banano
  • 1/2 manzana verde, picada
  • 1/4 taza de perejil fresco
  • 1 cucharadita de maca
  • 1 scoop de proteína en polvo (opcional)
  • Jugo de 1/2 limón
  • 1 cucharada de semillas de linaza
  • Hielo triturado

Preparación

Agrega a la licuadora el agua, la espinaca, el banano, la manzana verde y el perejil.

Incorpora el jugo de limón y las semillas de linaza.

Si quieres aumentar el aporte de proteína, añade el scoop de proteína en polvo.

Licúa durante 30–40 segundos hasta obtener una mezcla suave y homogénea.

Si prefieres una textura más espesa y fría, agrega un poco de hielo triturado y licúa unos segundos más.

Diana María León, experta en nutrición culinaria / @cocinableysaludable /

Jugo verde saludable con espinaca, manzana y limón

