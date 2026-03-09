Publicidad

Menú semanal: así se preparan estas cinco recetas con yuca

Empiece la semana eligiendo la yuca para incluir en sus propuestas. Recetas fáciles con sabor y variadas para su paladar.

Redacción Gastronomía y recetas
09 de marzo de 2026 - 03:00 p. m.
En arepas, empanadas, tortillas y con guiso, así puedes disfrutar del sabor de la yuca. Versátil y con mucho sabor.
Foto: KavindaF / Pixabay
¿Yuca al ajillo? Sí, nosotros te damos la receta

Una propuesta llena de sabor para disfrutar con ají o tu aderezo favorito. ¡Activa fogones! Ver la receta completa aquí

Aquí está la receta para hacer arepas de yuca rellenas de carne molida

Sirve esta receta con suero picante. Imperdible para el paladar. Ver la receta completa aquí

Receta: así se preparan las yucas a la mantequilla

Sírvelas acompañadas de chicharrón crujiente y disfruta su exquisito sabor. Ver la receta completa aquí

Para el almuerzo: receta para cocinar yuca con hogao

Usa mantequilla, cúrcuma y cebolla en esa propuesta para llevarla a la mesa. Ver la receta completa aquí

Receta: así se prepara una “yuca split”

El helado de aguacate será el sabor inigualable en esta preparación. Ver la receta completa aquí

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

