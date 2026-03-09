Menú semanal: así se preparan estas cinco recetas con yuca

Escucha este artículo
¿Yuca al ajillo? Sí, nosotros te damos la receta
Una propuesta llena de sabor para disfrutar con ají o tu aderezo favorito. ¡Activa fogones! Ver la receta completa aquí
Aquí está la receta para hacer arepas de yuca rellenas de carne molida
Sirve esta receta con suero picante. Imperdible para el paladar. Ver la receta completa aquí
Receta: así se preparan las yucas a la mantequilla
Sírvelas acompañadas de chicharrón crujiente y disfruta su exquisito sabor. Ver la receta completa aquí
Para el almuerzo: receta para cocinar yuca con hogao
Usa mantequilla, cúrcuma y cebolla en esa propuesta para llevarla a la mesa. Ver la receta completa aquí
Receta: así se prepara una “yuca split”
El helado de aguacate será el sabor inigualable en esta preparación. Ver la receta completa aquí
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧