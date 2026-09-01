¿La cena tardía en España está desapareciendo? Los expertos argumentan que España podría obtener una serie de beneficios si las personas comieran y se acostaran más temprano. Foto: Gonzalo Carlos Novillo Lapeyra / Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante generaciones, la hora de la cena para la familia Terrazas, al igual que en muchos hogares en España, era tarde. Por lo general, comenzaba después de las 10 p. m. y a menudo se extendía pasada la medianoche.

Pero ahora, Antonio Terrazas, un asesor fiscal en Madrid, dice que su familia se sienta a comer alrededor de las 9 p. m. Cuando salen a cenar, también lo hacen más temprano, y han notado que sus amigos hacen lo mismo.

“Al principio nos resultaba raro. Pues nos veíamos y decimos, ‘Madre mía, quién nos iba a decir que a las 9 de la noche íbamos a estar sentados en un restaurante cenando, ¿no?’”, dijo Terrazas “Pero ya no”.

En España, conocida por su energía nocturna, una revolución silenciosa parece estar desarrollándose en una de sus instituciones culturales más conocidas: la cena tardía.

Desde hace mucho tiempo, los españoles cenan más tarde que las personas en otras partes de Europa, una tradición que muchos consideran parte de la identidad nacional. Por costumbre, las familias se reúnen alrededor de la mesa a altas horas de la noche y los restaurantes siguen llenos mucho después de la hora en que gran parte del mundo industrializado se ha ido a dormir.

España se aferró a esta práctica incluso cuando los expertos debatían si esto era un lastre para la economía , porque producía una fuerza laboral que estaba más cansada y era menos productiva de lo que podría ser.

Pero los datos indican que en España la hora de la cena se está adelantando.

CoverManager, una plataforma en línea que gestiona reservas para miles de restaurantes españoles, informa que la mitad de las reservas para cenar ahora son para antes de las 9 p. m., en comparación con el 27 por ciento de hace una década. TheFork, una plataforma similar, dijo que sus reservas a las 8 p. m. en España casi se han triplicado desde 2019, mientras que las reservas a las 10 p. m. se han reducido a la mitad.

En los hogares españoles también hay signos sutiles de un cambio. Una encuesta gubernamental realizada en 2024 en la región de Cataluña sugiere que las personas allí están comenzando sus rutinas nocturnas, incluida la hora de la cena, moderadamente más temprana en comparación con 2010. Aún no hay datos nacionales disponibles, por lo que los expertos dijeron que era demasiado pronto para conclusiones más generales.

Aunque las razones del cambio no están del todo claras, Marta Junqué Surià, directora de Time Use Initiative, una organización sin fines de lucro con sede en Barcelona que aboga por políticas en torno al sueño y el bienestar, señaló a la pandemia, que rompió viejas rutinas, y sugirió que más personas buscaban los beneficios para la salud asociados con horarios de comida más tempranos .

“Vamos en la dirección de tener unos horarios más biológicos, y que nos permitan comer y sobre todo, descansar mejor”, dijo Junqué.

Terrazas, de 58 años y padre de dos hijos, dijo que él y su esposa simplemente querían dormir mejor.

“Ha sido positivo”, afirmó.

Te puede interesar: ¿Qué comer y qué no antes de hacer caminatas largas o senderismo?

‘La cena tardía está desapareciendo’

The New York Times pidió un CoverManager, que gestiona reservas en línea para unos 16.000 restaurantes españoles, que analizará las aproximadamente 330 millones de reservas que había registrado en el país durante la última década.

Los datos muestran un patrón claro, dijo Thomas Jeanjean, director ejecutivo de Hospitality Tech Group, propietaria de CoverManager: “La cena tardía está desapareciendo”.

La cena habitual fuera de casa en España hoy en día comienza una hora más temprana que antes de la pandemia, según los datos.

Las reservas más tardías son cada vez más raras, los asientos a las 10 p. m. representaron el 15 por ciento de las reservas para cenar el año pasado, por debajo del 30 por ciento en 2016. Las mesas para las 11 pm representaron el 1,9 por ciento, en comparación con el 5,7 por ciento en 2016.

“Los horarios de la cena se han adelantado”, dijo Jeanjean, “y la curva se sigue inclinando”.

La cena tardía no ha desaparecido: las personas normalmente comen una hora más tarde los fines de semana y unos 20 minutos más tarde en verano que en invierno, indican los datos, y las 9 p. m. sigue siendo el horario de reserva más popular.

TheFork, que trabaja con más de 12.000 restaurantes en España, dijo que el aumento del turismo extranjero fue un factor en el cambio, aunque señaló que alrededor del 70 por ciento de sus reservas provienen de números de teléfonos españoles.

CoverManager dijo que los turistas no estaban impulsando el cambio, y señaló que los usuarios con números españoles, que representaban alrededor del 90 por ciento de sus reservas, estaban solicitando mesas alrededor de una hora más temprana que hace una década.

La sociedad española se está transformando: desde 2018 ha incorporado a más de un millón de trabajadores nacidos en el extranjero , muchos de ellos provenientes de Latinoamérica. Pero en un país de 50 millones de habitantes, la tendencia a cenar más temprano es “un cambio de hábito autóctono”, concluyó Jeanjean.

No pierdas de vista: ¿Qué tan saludables son los pepinos?

Un giro por la pandemia

Cenar tarde es una costumbre española relativamente moderna. Durante la Segunda Guerra Mundial, el dictador, el general Francisco Franco, adelantó una hora los relojes en la España peninsular. España nunca volvió al horario anterior, lo que significa que su hora oficial va adelantada con respecto a su posición geográfica.

La cena tardía también se consolidó debido a la pobreza de la posguerra, dijo Junqué, cuando muchas personas tenían dos empleos y solo podían cenar al terminar su segundo turno. La jornada laboral española, a menudo marcada por una larga pausa por la tarde, termina más tarde que en otros lugares de Europa.

La pandemia de coronavirus, que llevó a imponer un toque de queda a nivel nacional a las 11 pm en octubre de 2020, animó a las personas a cenar fuera más temprano y contribuyó a un resurgimiento del tardeo, la costumbre de comer, beber y socializar a última hora de la tarde, según las reservas de CoverManager. En ocasiones, dicen los expertos, los españoles ahora sustituyen la cena por el tardeo.

Después de que las restricciones por la pandemia se relajaron, muchos restaurantes mantuvieron los horarios más tempranos para ahorrar en costos laborales y operativos, dijo José Luis Álvarez Almeida, presidente de Hostelería de España, una confederación empresarial que representa al sector de la hostelería.

‘Ese no es el espíritu español’

En conversaciones este verano, muchos españoles dijeron que estaban cenando más temprano que en años anteriores. Todos parecían tener sus propios motivos: la edad, los hijos pequeños, el deseo de tener mejor salud o más energía para la mañana.

Nacho Calvo Vila, de 53 años, dueño de un restaurante en Barcelona, ​​dijo que hizo el cambio hace unos cinco años para mejorar la digestión y dormir mejor. Ahora se acuesta alrededor de las 10 p. m., que era su antigua hora de cenar. Un mejor descanso lo ha ayudado a tomar decisiones más saludables en torno a su dieta, atemperar su ansiedad y regular sus emociones, dijo.

“El dormir es primordial”, dijo. “Creo que es de las cosas que más estamos educando, sobre todo aquí en España, a dormir”.

Mientras tomaba unas copas con sus colegas en Madrid, Sol Fauquier, de 46 años, dijo que ahora prefería cenar a las 8 p. m. y sospecha que otros también quieren comer más temprano, pero la presión social disuade a las personas de ser las primeras en sugerirlo.

“No encuentro resistencia —al revés”, dijo. “Me he encontrado que cuando propongo quedar pronto, a las 8 o 8:30, la gente nunca me dice que no”.

Su colega Isabel Cano, de 23 años, intervino diciendo que cenar tan temprano era “impensable” y “ese no es el espíritu español”.

Si alguien la invitara a cenar a las 6:30, Cano dijo que le diría que esperara. “Come una magdalena”.

Puede interesarte: ¿Se puede patentar una receta en Colombia? Esto dice la ley

¿Un país más feliz?

Los expertos argumentan que España podría obtener una serie de beneficios si las personas comieran y se acostaran más temprano.

Sería “un país más productivo y más feliz”, dijo Junqué. Citó estudios que muestran que, en países donde las personas duermen más, “su productividad aumenta y además la salud mental de las personas también es mejor”.

En 2013, una comisión parlamentaria descubrió que los españoles dormían aproximadamente una hora menos que el promedio europeo, y vinculó la fatiga de los trabajadores con una menor productividad y ausentismo laboral.

Pero las medidas oficiales para fomentar horarios de cena más tempranos parecen propensas a enfrentar resistencia. Cuando la ministra de Trabajo de tendencia izquierdista de España, Yolanda Díaz, insinuó en 2024 que una cultura nocturna que empujaba a los restaurantes a permanecer abiertos pasada la medianoche era una “ locura ”, la presidenta regional conservadora de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, replicó que el gobierno nacional prefería que los españoles estuvieran “aburridos y en casa”.

Junqué argumentó que, incluso si la cena desaparece tardíamente, lo que significa para los españoles sentarse a la mesa con familiares y amigos no lo hará.

Concluyó que, como a los españoles les encanta estar rodeados de gente y socializar, su cultura seguirá siendo exactamente lo que es.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧