La revuelta de Pazo Señorans

Tras sanar las vides, se propusieron elaborar un vino para la casa y vender a bodegueros locales lo que les sobrara. Con el tiempo, el matrimonio amplió el viñedo y dio inicio a la que es hoy la bodega productora del mejor Albariño de España.

Para subir a la cumbre, Marisol Bueno tuvo que vencer a muchos escépticos y demostrar que el Albariño podría pasar de ser un simple blanco de temporada y convertirse en una bebida elegante y longeva.

Su fórmula consistió en conservar las mejores partidas en tanques de acero inoxidable y someterlas a crianza natural. Allí las lías (o restos del proceso de fermentación) agregarían virtudes al mosto hasta transformarlo en el elixir que conforma los vinos premium de la bodega Pazo de Señorans.

Finalmente, los incrédulos no sólo le concedieron la razón, sino que empezaron a emularla. Y no sólo eso. También la eligieron presidenta del Consejo Regulador de la DO Rias Baixas, en la que el Albariño es rey. El cargo lo ejerció desde 1986 hasta 2007, y desde esa posición se propuso demostrar que la Albariño “es una de las grandes uvas blancas del mundo, gracias a su riqueza aromática, a su gran estructura y, por eso mismo, a su capacidad de envejecer”.

Así lo ha demostrado con varios de sus vinos, en particular con Pazo Señorans Selección de Añada, lanzado por primera vez en 1995. Inicialmente, lo sometió a catorce meses de crianza en depósito de acero inoxidable. Para 1996 alargó la crianza hasta los veintisiete meses. Luego hasta los treinta meses. Y para la cosecha de 2001, la subió a treinta y ocho meses, algo nunca visto en España.

En la gama figuran, igualmente, el Pazo Señorans joven, que probé en una reciente degustación en Bogotá. Se manifiesta fresco, frutado, mineral, suculento, complejo y elegante. Viene luego el Pazo Señorans Colección, con crianza hasta de 30 meses.

El tope de gama, el Pazo Señorans Selección de Añada, también catado con Bogotá, se elabora con vides viejas y una crianza sobre lías de 30 meses y otros 12 meses en botella. Se siente intenso, cremoso, elegante y con gran volumen en boca. Es uno de los blancos más sobresalientes de España. En 2023, la Guía Peñín le concedió al de la cosecha 2013 una calificación de 100 puntos, caso hasta hora único en la historia del vino blanco español.

La bodega también elabora con la uva Albariño dos interesantes destilados: uno de orujo y otro con infusión de hierbas secas.

Todos ellos son logros de la mujer que removió los cimientos de los vinos de Galicia, tarea en la que la acompañan su hija, su nuera y su enóloga.

*Distribuidor en Colombia: Novili S.A.