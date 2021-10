Leo, el restaurante colombiano que está entre los 50 mejores del mundo

El restaurante de la reconocida cartagenera Leonor Espinosa ubicado en Chapinero, fue galardonado en la noche del martes 5 de octubre en Bélgica, como uno de los mejores de la gastronomía mundial. Se trata del ranking ‘The World’s 50 Best Restaurants’, que enumera destacados restaurantes del mundo en donde alrededor de 1040 chefs, periodistas y expertos gastronómicos dan su veredicto en el magno evento.

El lugar que exalta los mejores sabores de la cocina del país, que ocupó el puesto No. 46 del listado y que además se convirtió en el único colombiano destacándose por las rutas gastronómicas que hace Leonor en compañía de su hija, donde se resaltan las culturas colombianas que se basan en tres momentos fundamentales a la hora de conquistar a sus comensales: investigación, observación y experimentación, fue la respuesta perfecta ante los jurados para llevarse el sonado galardón. “Siento una gran satisfacción por este logro que no es personal sino colectivo. Un reconocimiento que funciona como plataforma no solo para reconocer al restaurante, si no porque es una buena oportunidad para que la cocina colombiana se vuelva más visible y de interés para un público exterior que aún no concibe el país como destino culinario” afirmó Espinosa.

La chef que dejó en alto nuevamente las gastronomía colombiana, señaló que este tipo de reconocimiento son fundamentales no solo porque hablan de la identidad de la cocina del país, sino porque son un punto de encuentro entre el turismo, la economía y el bienestar social de una nación rica en alimentos y biodiversidad, la misma que permitió el desarrollo del proyecto Territorio encabezado por la sommelier Laura Hernández, quien le apuesta a una “propuesta de bebidas compuesta por de 5 destilados propios: Páramo, Desierto, Piedemonte, Bosque de niebla y Montaña, inspirados en los aromas y sabores de los ecosistemas colombianos y se elaboran a partir de hierbas aromáticas y frutales”.