Los 100 mejores pizzeros del mundo según los Best Pizza Awards 2026

Best Pizza Awards 2026, el evento se llevó a cabo en los últimos días en Milán, Italia. Foto: Mahdi Ahmadi / Pexels

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Milán volvió a ser el centro de atención con la entrega de los Best Pizza Awards, impulsados por Molini Pizzuti, en su edición más ambiciosa hasta la fecha. La celebración de 2026 recibió a más de 500 invitados, entre ellos 300 pizzeros, 200 periodistas internacionales y destacadas figuras de la comunidad hotelera mundial, en una noche dedicada al legado y al futuro de la pizza.

La edición de 2026 culminó con el anuncio de los tres primeros lugares, un momento de reconocimiento que refleja la profundidad, diversidad y excelencia de la escena pizzera mundial.

El primer lugar lo obtuvo Francesco Martucci de I Masanielli en Caserta, Italia; el segundo, Roberto Davanzo de Bob Alchimia a Spicchi en Montepaone, Italia y el tercero fue para Francesco Capece de Confine en Milán, Italia.

Al recibir el título de Mejor Pizzero 2026, el ganador reflexionó sobre el reconocimiento:

“Ser nombrado Mejor Pizzero por segundo año consecutivo no es una vuelta de honor, sino un recordatorio de que aún queda trabajo por hacer. La pizza no la construye una sola persona. La construyen generaciones que moldearon este oficio antes que nosotros, y las personas que están a mi lado cada día, compartiendo la misma visión, los mismos sacrificios y la misma obsesión por mejorar. Los premios celebran un momento. Lo que importa es lo que ocurre al día siguiente. Recibir este reconocimiento de nuevo significa cargar con una responsabilidad aún mayor: desafiarnos a nosotros mismos, romper nuestros propios límites, respetar la tradición sin convertirnos en prisioneros de ella, y seguir impulsando la cultura de la pizza con humildad, valentía y propósito”, afirmó Francesco Martucci, Mejor Pizzero 2026.

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Más allá de los tres primeros lugares, los Premios Especiales de este año honraron la creatividad, la experiencia y la singularidad de los pizzeros en once categorías, reconociendo a quienes amplían los límites del oficio sin perder su esencia.

Premio al Mejor Pizzero Joven: Luca Fabozzi – Licoli – Amberes, Bélgica

Premio a la Mejor Pizza Margarita: Francesco Granata – Napul’è Italian Comfort Food – Vari, Grecia

Premio a la Mejor Pizza Frita: Enzo, Salvatore y Cristiano Piccirillo – La Masardona – Nápoles, Italia

Premio a la Mejor Pizza de Pastelería · Patrocinado por Esposito Forni: Francesco Pompetti – Impastatori Pompetti – Roseto degli Abruzzi, Italia

Premio a la Mejor Pizza Callejera: Floriana Pastore – Signora Pizza – Las Vegas, EE. UU.

Premio a la Mejor Pizza en Redes Sociales · Patrocinado por ePackPro: Jorge Sastre y Rafa Panatieri – Sartoria Panatieri – Barcelona, España

Premio a la Mejor Experiencia Pizzera · Patrocinado por SORI: Francesco Capece – Confine – Milán, Italia

Premio a la Mejor Pizza FoodArt · Patrocinado por Recoaro: Amalia Costantini – Mater – Fiano Romano, Italia

Premio a la Mejor Identidad Pizzera: Yuki Motokura – Pizza Marumo – Tokio, Japón

Premio al Icono de la Pizza · Patrocinado por NOLANO: Anthony Mangieri – Una Pizza Napoletana – Nueva York, EE. UU.

Premio a la Leyenda de la Pizza: Franco Pepe – Pepe in Grani – Caiazzo, Italia

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Junto al Top 100, los Best Pizza Awards presentaron los Ones to Follow, una selección de cincuenta pizzeros cuyo trabajo merece reconocimiento más allá del ranking principal. La lista no tiene orden ni jerarquía, y cada nombre se presenta con igual mérito, uniendo talentos emergentes de todo el mundo, los chefs a seguir y descubrir, cuya creatividad y maestría están ayudando a definir el rumbo de la pizza contemporánea.

Con esta selección, la plataforma busca dirigir la atención de la comunidad pizzera internacional hacia los nombres que marcarán el próximo capítulo de la categoría. El Top 100 y los Ones to Follow representan a 150 pizzeros de 39 países en cinco continentes.

“Los Best Pizza Awards siempre han sido más que un ranking. Es un movimiento construido por pizzeros, para pizzeros, que honra el legado de la pizza mientras la impulsa con valentía hacia el futuro. Esta noche celebramos tanto el legado de quienes dieron forma a este oficio como el futuro de quienes lo redefinirán”, puntualizó Cristian Gadau, CEO de The Best Pizza Awards.

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