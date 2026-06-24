Los espaguetis con carne molida colombianos que te recordarán el almuerzo de tu mamá

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Gastronomía: Latinoamericana .
Acompaña con pan de ajo o tsostadas
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 15 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 1 kilo de carne molida
- 5 ajíes dulces
- 1 libra de pasta corta o larga
- 1 tallo de apio picado
- 1 cebolla cabezona
- Paprika, ajo en polvo, comino
- 2 pimentones rojos
- 1 zanahoria picada
- 4 cucharadas de salsa de tomate
- Sal y pimienta al gusto
- 1 cucharada de pasta de ajo
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Preparación
Alista todos los vegetales y córtalos en cubos pequeños.
En una sartén con aceite de achiote, sofríe los vegetales a fuego medio hasta que estén tiernos.
Agrega la carne molida y sazona con sal, pimienta y paprika. Cocina hasta que la carne esté completamente cocida.
Incorpora la salsa de tomate y mezcla bien. Deja cocinar unos minutos más para integrar los sabores.
Mientras tanto, cocina los espaguetis en agua con sal según las instrucciones del paquete.
Escurre la pasta y mézclala directamente con la carne. Sirve caliente.
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Un poco de la historia del spaghetti
Es una de las recetas más populares de la gastronomía italiana, y su primera aparición se dio en el siglo XII. La palabra spaghetti significa cordón y es la sustitución de otros nombres de platos italianos como el maccaroni y vermicelli. Cabe mencionar que los espaghetis en un principio se servían únicamente con aceite de oliva, queso y pimienta. Sin embargo, sería en el siglo XVIII que la pasta comenzaría a consumirse con salsa de tomate, receta consignada en el libro ‘Cucina teorico pratica’ de Ippolito Cavalcanti en 1837.
Este plato se elabora con harina de grano duro y agua. Su forma es delgada y tienen un largo de 30 centímetros aproximadamente. La clave para cocinarlo es que su consistencia esté al ‘dente’, para hacerlo resistente a la hora de consumirlo. Puede mezclarse con cualquier tipo de salsas y la magia de su sabor está en la fusión de los ingredientes que se desprendan de estas.
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*Nota de la editora
El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧