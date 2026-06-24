Los espaguetis con carne molida colombianos que te recordarán el almuerzo de tu mamá

Usa aceite achiote y sofríe los vegetales para preparar estos espaguetis con carne molida. Foto: Getty Images - boblin

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Gastronomía: Latinoamericana . Acompaña con pan de ajo o tsostadas Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 1 kilo de carne molida

5 ajíes dulces

1 libra de pasta corta o larga

1 tallo de apio picado

1 cebolla cabezona

Paprika, ajo en polvo, comino

2 pimentones rojos

1 zanahoria picada

4 cucharadas de salsa de tomate

Sal y pimienta al gusto

1 cucharada de pasta de ajo

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Preparación

Alista todos los vegetales y córtalos en cubos pequeños.

En una sartén con aceite de achiote, sofríe los vegetales a fuego medio hasta que estén tiernos.

Agrega la carne molida y sazona con sal, pimienta y paprika. Cocina hasta que la carne esté completamente cocida.

Incorpora la salsa de tomate y mezcla bien. Deja cocinar unos minutos más para integrar los sabores.

Mientras tanto, cocina los espaguetis en agua con sal según las instrucciones del paquete.

Escurre la pasta y mézclala directamente con la carne. Sirve caliente.

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Un poco de la historia del spaghetti

Es una de las recetas más populares de la gastronomía italiana, y su primera aparición se dio en el siglo XII. La palabra spaghetti significa cordón y es la sustitución de otros nombres de platos italianos como el maccaroni y vermicelli. Cabe mencionar que los espaghetis en un principio se servían únicamente con aceite de oliva, queso y pimienta. Sin embargo, sería en el siglo XVIII que la pasta comenzaría a consumirse con salsa de tomate, receta consignada en el libro ‘Cucina teorico pratica’ de Ippolito Cavalcanti en 1837.

Este plato se elabora con harina de grano duro y agua. Su forma es delgada y tienen un largo de 30 centímetros aproximadamente. La clave para cocinarlo es que su consistencia esté al ‘dente’, para hacerlo resistente a la hora de consumirlo. Puede mezclarse con cualquier tipo de salsas y la magia de su sabor está en la fusión de los ingredientes que se desprendan de estas.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧