Mantecada de la abuela: receta casera esponjosa para el café

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Gastronomía: Colombiana .
El polvo de hornear es clave en tu preparación
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 40 minutos.
- Porciones: 8.
Ingredientes
- 200 gramos de azúcar
- 250 gramos de mantequilla (a temperatura ambiente)
- 6 huevos
- 1 cucharadita de esencia de hinojo
- 250 gramos de harina de trigo
- 250 gramos de harina de maíz amarillo
- ½ cucharadita de polvo de hornear
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Preparación
En un bowl, cremar la mantequilla con el azúcar (a mano o con batidora) hasta obtener una mezcla suave y pálida.
Agregar los huevos poco a poco, integrando bien cada uno, junto con la esencia de hinojo.
Incorporar la harina de trigo y la harina de maíz amarillo de forma envolvente.
Añadir el polvo de hornear y mezclar hasta integrar.
Verter en un molde previamente engrasado y enharinado.
Hornear a 180 °C durante 35-40 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
Dejar enfriar, desmoldar y disfrutar con tu bebida caliente favorita.
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