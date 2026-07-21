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Mantecada de la abuela: receta casera esponjosa para el café

Usa esencia de hinojo y harina de trigo en esta preparación.

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Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7
21 de julio de 2026 - 05:00 p. m.
Acompaña esta rica mantecada con leche o con un chocolate bien caliente.
Acompaña esta rica mantecada con leche o con un chocolate bien caliente.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Maria_Castellanos
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Gastronomía: Colombiana .

El polvo de hornear es clave en tu preparación

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 40 minutos.
  • Porciones: 8.

Ingredientes

  • 200 gramos de azúcar
  • 250 gramos de mantequilla (a temperatura ambiente)
  • 6 huevos
  • 1 cucharadita de esencia de hinojo
  • 250 gramos de harina de trigo
  • 250 gramos de harina de maíz amarillo
  • ½ cucharadita de polvo de hornear

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Preparación

En un bowl, cremar la mantequilla con el azúcar (a mano o con batidora) hasta obtener una mezcla suave y pálida.

Agregar los huevos poco a poco, integrando bien cada uno, junto con la esencia de hinojo.

Incorporar la harina de trigo y la harina de maíz amarillo de forma envolvente.

Añadir el polvo de hornear y mezclar hasta integrar.

Verter en un molde previamente engrasado y enharinado.

Hornear a 180 °C durante 35-40 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.

Dejar enfriar, desmoldar y disfrutar con tu bebida caliente favorita.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7

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