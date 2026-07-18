Receta tradicional para hacer chorizos caseros ahumados

Baña también estos chorizos caseros ahumados con salsa BBQ o sírvelos con chimichurri. Foto: Getty Images/iStockphoto - Maria Tebryaeva

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Gastronomía: Latinoamericana . Sirve con arepa blanca para disfrutar Tiempo de preparación: 40 minutos.

40 minutos. Tiempo de cocción: 120 minutos.

120 minutos. Porciones: 8 . Ingredientes 2 libras de carne de cerdo (o mezcla de carnes de tu preferencia)

Sal y pimienta al gusto

2 cebollas largas finamente picada

Perejil fresco picado

Aceite achotado

Color (condimento)

Orégano

Tripa natural para embutir

Cabuya (cuerda) para amarrar

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Preparación

Corta las carnes en cuadritos muy pequeños. El secreto de unos buenos chorizos está en la que elijas para hacerlos.

Agrega la sal, la pimienta, la cebolla larga, el perejil, el aceite achotado, el color y el orégano. Mezcla muy bien y deja adobando.

Embute la mezcla en la tripa: con una mano sostienes y guías la tripa mientras con la otra introduces la carne. También puedes utilizar un embudo para facilitar el proceso.

Amarra los chorizos con la cabuya al tamaño deseado y ahúma los chorizos a 120 °C en el barril ahumador.

Pásalos después al accesorio para chorizos y termina la cocción a buena temperatura, hasta que estén completamente cocidos.

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Un poco de la historia del chorizo

El chorizo es un ingrediente popular de la gastronomía. Se encuentra presente en asados, fríjoles, garbanzos y hasta como pasabocas en una noche para compartir con amigos. Se clasifica dentro de los embutidos y su origen se dio en la Península Ibérica. Se elabora con carne de cerdo que suele ser sazonada con sabores intensos como el del pimentón.

Una característica de este ingrediente de la cocina, es que tiene muchas variaciones según el país donde se produzca. En Colombia suele acompañarse con arepas, papas criollas y es tradicional encontrarlo en las ya conocidas “fritangas”. Los departamentos que se caracterizan por destacar este sabor son Antioquia, Quindío, Santander y Cundinamarca, entre otros.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧