Mexican Week en Bogotá: más de 40 restaurantes ofrecerán platos mexicanos a $25.000

La gastronomía mexicana va mucho más allá de los tacos, el pozole, las quesadillas, las enchiladas, los nachos, los chilaquiles, los burritos y las chimichangas también hacen parte de una tradición culinaria reconocida por la diversidad de sus sabores, ingredientes y preparaciones. Esa riqueza es la protagonista de una nueva edición de Mexican Week, el festival que se está realizando en Bogotá desde el pasado 30 de octubre y que irá hasta el 8 de noviembre con la participación de más de 40 restaurantes.

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Durante diez días, los establecimientos participantes ofrecen propuestas creadas especialmente para el festival, con el objetivo de ampliar la manera en que los colombianos se acercan a esta cocina y de fortalecer el intercambio gastronómico entre México y Colombia.

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¿Cuánto valen los platos y quiénes son los participantes?

Cada restaurante presenta un plato exclusivo por $25.000, una invitación a probar preparaciones distintas a las más populares sin hacer un gran desembolso. Las creaciones reflejan la identidad de cada establecimiento y su interpretación de la cocina mexicana, combinando tradición e innovación sin perder de vista los sabores que inspiran el evento.

El precio unificado busca facilitar el acceso a nuevas experiencias gastronómicas y estimular las visitas a los negocios participantes. Entre las propuestas que hacen parte de esta edición están Xarape Mx, Que Chingón, María Bonita Restaurante, Majo Taquería, Sexy Seoul, Ta Cabrón, Taquería Mi Rey, Bombay, Catrina Taquería, Mero Burrito, Chiles, Merotaco, Master Taquería, DF Taquería y Rosa Mexicana, entre otros.

“Mexican Week nace con la misión de destacar la riqueza de la gastronomía mexicana, convertir la comida en una experiencia y apoyar a los restaurantes locales, queremos que más personas se animen a descubrir la diversidad de sus platos, que los establecimientos puedan mostrar su creatividad y que el público encuentre nuevas razones para acercarse a esta cultura gastronómica”, afirma Andrés Ospina, chef, creador de la iniciativa y organizador del festival a través de su marca Week, junto a su equipo de creadores de contenido gastronómico.

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Así puedes disfrutar del Mexican Food

Participar en esta iniciativa de sabor es muy sencillo, solo basta con visitar cualquiera de los restaurantes inscritos durante las fechas del festival y pedir el plato especial creado para Mexican Week. La lista completa de establecimientos y las novedades del evento están disponibles en la cuenta de Instagram @festivalesweek. Con esta edición, Mexican Week invita a Bogotá a sentarse a la mesa y descubrir que la cocina mexicana tiene mucho más por contar que sus preparaciones más conocidas.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧