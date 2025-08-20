Miércoles de pasta sabrosa con pollo y champiñones

Sirve esta pasta con pollo con pan tostado y una copa de vino blanco. Foto: Getty Images

Un poco de la historia de la pasta

Es una de las recetas más populares de la gastronomía italiana, y su primera aparición se dio en el siglo XII. La palabra spaghetti significa cordón y es la sustitución de otros nombres de platos italianos como el maccaroni y vermicelli. Cabe mencionar que los espaghetis en un principio se servían únicamente con aceite de oliva, queso y pimienta. Sin embargo, sería en el siglo XVIII que la pasta comenzaría a consumirse con salsa de tomate, receta consignada en el libro ‘Cucina teorico pratica’ de Ippolito Cavalcanti en 1837.

Este plato se elabora con harina de grano duro y agua. Su forma es delgada y tienen un largo de 30 centímetros aproximadamente. La clave para cocinarlo es que su consistencia esté al ‘dente’, para hacerlo resistente a la hora de consumirlo. Puede mezclarse con cualquier tipo de salsas y la magia de su sabor está en la fusión de los ingredientes que se desprendan de estas.

Gastronomía: Italiana . Añade cebollín para disfrutar Tiempo de preparación: 20 minutos.

20 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 300 gramos de pechuga de pollo molida

100 mililitros de crema de leche

200 gramos de pasta larga

1 cebolla blanca

Sal y pimienta al gusto

Queso parmesano al gusto

Champiñones al gusto

Preparación

Cocina la pasta en abundante agua con sal hasta que esté al dente. Reserva un poco del agua de cocción antes de escurrirla.

Sazona las pechugas de pollo con sal, pimienta y paprika. En una sartén grande, dóralas por ambos lados hasta que estén bien cocidas. Retira y reserva.

En la misma sartén, agrega la mantequilla para desprender todos los sabores del pollo.

Añade los champiñones picados y la cebolla blanca. Sofríe unos minutos hasta que estén dorados y fragantes.

Incorpora los dientes de ajo y luego la crema de leche. Mezcla bien hasta obtener una salsa cremosa.

Agrega la pasta cocida a la sartén junto con un poco del agua de cocción para ligar la salsa.

Corta el pollo en tiras o cubos y mézclalo con la pasta.

Sirve caliente y decora con queso parmesano rallado.

