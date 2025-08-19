Una planta sostenible que impulsa la agroindustria desde los Montes de María

Él es Carlos Andrés Palacio Lopera, el emprendedor detrás de SumaSach’a. Foto: SumaSach’a

“¿Han considerado cómo la alimentación influye en el funcionamiento del cerebro, el rendimiento académico y el estado de ánimo? Somos un grupo de agricultores (SumaSach’a) que trabajamos de manera sostenible para cuidar el medio ambiente y producir un aceite vegetal de alta calidad: el aceite de Sacha Inchi. Esta planta, originaria de América, produce una semilla rica en Omega 3 de origen vegetal. A diferencia del Omega 3 proveniente del pescado, este no tiene olor ni sabor fuerte, y ofrece beneficios similares para la salud del cerebro".

Con esto sobre la mesa invitamos a Carlos Andrés Palacio Lopera a participar en nuestra entrevista de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos contó a propósito de su modelo productivo basado en energías renovables y ciclos de cultivo respetuosos con la biodiversidad, que demuestra que es posible crear valor sin dañar el entorno.

1. ¿Cuántos años tengo?¿Qué estudié?

49 años, Ingeniería Física.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Nuestra idea de negocio nació de una observación profunda y, a la vez, sorprendente: la ingeniería inversa del negocio ilícito de la coca. Vimos cómo, en ese mundo, los agricultores no se limitaban a cultivar la materia prima; ellos procesaban la hoja directamente en sus campos, transformándola en un producto con valor agregado, pensado para un mercado internacional.

Lo más impactante fue la estructura,un esquema empresarial, organizado de forma ilícita, pero que funcionaba como una iniciativa cluster, con una cadena de valor integrada.

Esa visión, y sobre todo el empoderamiento que esos agricultores demostraban —sin esperar soluciones externas—, fue nuestro gran motivador. Nos hizo ver el inmenso potencial de nuestra propia biodiversidad. Así, decidimos aplicar esos mismos principios de integración, procesamiento y visión de mercado internacional, pero de una forma totalmente legal y usando productos que, en lugar de causar daño, nutren y generan bienestar.

Nuestra idea nació de esta revelación, de la convicción de que podíamos competir con el narcotráfico, aplicando cinco reglas clave descubiertas a través de esa “ingeniería inversa”, pero con un propósito radicalmente distinto, construir un futuro sostenible y nutritivo para todos.

Así creamos un modelo de negocio inclusivo e innovador, basado en la biodiversidad, que genera salud y bienestar tanto para los SachiCultores como para los consumidores. Nuestro producto insignia es el aceite gourmet de Sacha Inchi, con el que inició el clúster, apoyado por Ean Impacta.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Formando el más increíble equipo de jóvenes emprendedores y visionarios inversionistas de la región. Es decir, trabajando de la mano con la comunidad campesina, quienes han construido un modelo productivo basado en la innovación, la soberanía alimentaria y la regeneración ambiental.

Funcionamos como un ecosistema donde la tierra, la gente y la tecnología se unen para crear productos excepcionales, generando desarrollo económico y social en nuestra comunidad, siempre cuidando nuestro planeta.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Desde el inicio, vendimos semillas y ofrecimos asistencia técnica. Luego comenzamos a comercializar productos con bajo nivel tecnológico, pero de excelente calidad. Este proceso le dio vida a un aceite gourmet rico en Omega 3, 6 y 9, antioxidantes y proteínas vegetales, cada vez más valorado por consumidores que buscan alimentos funcionales y responsables con el territorio.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estoy cambiando el modelo productivo en la mente de los agricultores de la región, promoviendo la innovación, la soberanía alimentaria y la regeneración ambiental, construyendo bioeconomía con ingredientes naturales.

El proyecto también aborda desafíos sociales fundamentales, como el relevo generacional y la búsqueda de alternativas a las economías ilícitas, la edad promedio en su red productiva es de apenas 22 años. Con energías limpias y prácticas agroecológicas, demostramos que la juventud rural puede generar desarrollo sostenible sin recurrir a actividades ilegales.

6. ¿Soy feliz?

Totalmente. Desde esta red se cultiva, transforma y comercializa, por ejemplo, el aceite de Sacha Inchi, bajo principios de producción orgánica y respeto por los saberes locales.

7. ¿Vendería mi emprendimiento?

Sí, si eso nos permite crecer. Vendería una parte a un socio que comparta nuestra visión.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Fue todo un reto, pero cuando comprendí que desde la sostenibilidad, la innovación y el bienestar también se puede emprender, el camino se volvió más llevadero.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Está en proceso, este es un camino, no un destino. Me hace falta ayudar a más emprendedores de la bioeconomía y proteger más áreas de biodiversidad.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Lo mismo de ayer: tratar de conquistar el mundo. Sigue posicionar el modelo de agroindustria inclusiva como el más potente de la bioeconomía en Latinoamérica.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Totalmente, queremos demostrar que desde el campo es posible emprender.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, puedo conocerlo y si es un buen socio, sí. Todo tiene que ir en línea con que los procesos nos ayuden a crecer.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Esperar el momento perfecto, la oportunidad siempre está ahí.

14. ¿Quién me inspiró?

La naturaleza y el poder transformador de la tierra. Me inspiró Jaime Restrepo Cuartas, Manuel Mejía Vallejo y Edison.

15. ¿Fracasé en algún momento?¿Pensé en tirar la toalla?

Muchas veces, pero nunca pensé en tirar la toalla a pesar de todas las adversidades.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, somos el Clúster de Ingredientes Naturales y SachaInchi SumaSach’a.

Nuestra evolución ha contado con el acompañamiento de la Universidad Ean, a través de iniciativas como Ean Impacta y Reto Ean: Buena Onda, en alianza con la Fundación Nutresa. El respaldo de la Universidad Ean ha sido valioso, no desde la teoría, sino desde la escucha activa, desde el compartir saberes para escalar lo que ya hacíamos en comunidad.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende?¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, los resultados son evidentes en mi comunidad, y nuestro objetivo es que en el campo exista un relevo generacional.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Como el motor más importante de la bioeconomía colombiana y consolidados como líder de un modelo sostenible, inclusivo y replicable.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Un papel muy importante, sobre todo en los momentos más desafiantes.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Todo el tiempo lo hago, ese es el corazón de nuestro negocio, aquí ganamos todos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El de un súper equipo, cada uno ha hecho posible lo que somos hoy en día, son: María Porras, Mireya Porras, Jesús Calle, Nury Moreno, Sofía Gaviria, Juan Rúa, Olga Rodríguez, Mairena, Luz María, Daniel, Eduardo, Deivis, José, Yadiris, Luis, Gustavo y muchos más.

22. ¿Cuál es mi sello personal?¿Qué me diferencia del resto?

Liderazgo en bioeconomía y un optimismo constante. Me diferencia del resto mi persistencia y enfoque.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que juntos somos un gran equipo.

