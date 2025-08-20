Receta: tiramisú de arándanos

Sirve este tiramisú de arándanos con un té caliente. Foto: Getty Images/iStockphoto - ivanmateev

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un poco de la historia del tiramisú

Este postre nació en los años cincuenta en el noreste de Italia, en Véneto, la capital de Venecia. Su nombre significa “levántame el ánimo” y la historia cuenta que las prostitutas de la época lo crearon para llenar de vitalidad y energía a sus clientes.

Es un plato que se compone de un ponqué o galleta que se humedece con café, con una crema elaborada con huevos y azúcar, su toque mágico es el cacao en polvo espolvoreado.

Gastronomía: Italiana . Refrigera por cuatro horas esta receta Tiempo de preparación: 20 minutos.

20 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 6 . Ingredientes 2 tazas de arándanos congelados o frescos

1 taza de azúcar

Ralladura y jugo de un limón amarillo

1 taza de agua

Ingredientes para la base

2 tazas de crema para batir sin azúcar

200 gramos de queso mascarpone

1/4 de taza de azúcar glass

1 cucharadita de vainilla

1/4 de taza de jarabe de arándanos

Soletas (bizcocho)

Arándanos

Preparación

Comienza preparando un jarabe de arándanos. Si usas arándanos congelados, está bien; también puedes utilizar arándanos frescos. Ponlos en un recipiente y déjalos macerar con azúcar, ralladura y jugo de limón durante aproximadamente 10 minutos. Esto ayudará a que suelten mucho sabor.

Después, agrega agua y cocina la mezcla. Cuando hierva, machaca los arándanos para liberar más jugo y luego pasa la mezcla por un colador para obtener un jarabe suave.

Mientras tanto, bate la crema hasta que doble su tamaño. Incorpora el queso mascarpone, la vainilla y un poco de azúcar glass. Mezcla bien para integrar todos los ingredientes.

Añade un poco del jarabe de arándanos a la mezcla de crema para darle color y sabor.

Para armar el tiramisú, remoja el bizcocho en el jarabe de arándanos. Añade una capa de crema en el fondo del molde, luego una capa de tiras de bizcocho, otra capa de crema y finalmente una capa de arándanos frescos.

Repite el proceso hasta llenar el molde y termina con una capa de crema y arándanos.

Refrigera el tiramisú durante al menos 4 horas para que tome consistencia y se integren los sabores.

Decora a tu gusto y estará listo para disfrutar.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧