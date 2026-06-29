“Muffins” de auyama y chocolate: la receta saludable que parece de pastelería

Estos muffins de auyama y chocolate son una opción ideal para tu paladar si no quieres "pecar" con bocaditos de dulce. Foto: Diana León

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Gastronomía: Saludable . La leche de almendras es el ingrediente infaltable en esta preparación Tiempo de preparación: 25 minutos.

25 minutos. Tiempo de cocción: 25 minutos.

25 minutos. Porciones: 6 . Ingredientes 1 cucharada de semillas de linaza molida

2½ cucharadas de agua (para el huevo de linaza)

¼ cucharadita de sal

1 cucharadita de canela

¾ taza de harina de arroz

3/4 tazas de harina de yuca

⅓ taza de chocolate oscuro picado

½ taza de puré de ahuyama

1 taza de leche de almendras

1 cucharada de jugo de limón

½ taza de azúcar de coco

2 cucharadas de aceite de coco

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 cucharadita de polvo de hornear

½ cucharadita de bicarbonato de sodio

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Preparación

Precalienta el horno a 190 °C (375 °F) y cubre un molde para muffins con papel para muffins.

Prepara el huevo de linaza: mezcla la linaza molida con el agua en un tazón grande y deja reposar 5 minutos.

Al tazón con el huevo de linaza, agrega el puré de ahuyama, la leche de almendras, el jugo de limón, el azúcar de coco, el aceite de coco y el extracto de vainilla. Mezcla bien. Luego incorpora la sal, el bicarbonato, el polvo de hornear y la canela, y bate hasta integrar.

Adiciona las harinas de arroz y yuca directamente sobre los ingredientes húmedos y mezcla hasta integrar. Si la mezcla queda muy espesa, agrega un poco más de leche de almendras.

Incorpora el chocolate oscuro picado con movimientos envolventes, sin mezclar de más.

Rellena cada espacio del molde casi hasta el borde. Puedes agregar trozos adicionales de chocolate encima para decorar.

Hornea durante 22–28 minutos, hasta que estén dorados y esponjosos. Te darás cuenta que están listos cuando al insertar un palillo en el centro salga limpio.

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Un poco de la historia de los muffins

Los muffins tienen sus raíces en la tradición pastelera inglesa del siglo XIX, donde se preparaban pequeños panes individuales en moldes. Con el tiempo, cruzaron el Atlántico y se convirtieron en uno de los productos de panadería más populares de América del Norte.

Esta versión combina puré de ahuyama con harinas sin gluten, leche de almendras, azúcar de coco y trozos de chocolate oscuro. El resultado es un muffin húmedo, esponjoso y con una dulzura natural. El huevo de linaza cumple perfectamente la función de aglutinante, y la ahuyama aporta humedad, color y una suavidad espectacular.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧