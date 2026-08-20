Mundial de Comidas de Ibai Llanos: la bandeja paisa sería el plato de Colombia

Sirve estos fríjoles colombianos en cazuela o en la tradicional bandeja paisa. Foto: Getty Images/iStockphoto - Nelson Hernandez Chitiva

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¿Cuál es la mejor gastronomía del mundo? La respuesta es la de todos los países: seguramente miles de comensales saldrán a defender las preparaciones tradicionales con las que han crecido y que extrañan si tuvieron que migrar de su país.

Ibai Llanos, el reconocido streamer español, ha vuelto a abrir un debate en redes sociales al hacer oficial el lanzamiento del Mundial de Comidas, en el que Venezuela, Colombia, España y Honduras, entre otros países, se disputarán el primer lugar con la ayuda de los seguidores de Llanos, quienes propondrán a través de sus comentarios la comida que representa y rinde homenaje a sus respectivas naciones.

La gastronomía latinoamericana siempre da de qué hablar. El año pasado Perú fue el país ganador en la primera edición mundialista que se desarrolló alrededor de los desayunos donde migrantes en Francia, España y hasta Portugal se sumaron al desafío de calificar los más representativos de sus países. Los chilaquiles de México, el bolón de verde ecuatoriano, la marraqueta con palta, el jamón con huevo frito de Chile y la arepa pepiada de Venezuela dieron la pelea hasta el final con quien hoy es el campeón del Mundial de Desayunos: el pan con chicharrón, con más de 12 millones de votos en redes sociales.

El español ya tiene seleccionados algunos platos del mundo gracias a la invitación e interacción de sus seguidores. España propuso la paella, Argentina el asado y Perú el ceviche. Además, ya se lee que el sancocho trifásico y la bandeja paisa deberían representar a Colombia.

Pero nada de esto está definido todavía. Aunque Instagram es el canal oficial donde se dio inicio a la búsqueda del mejor sabor, se suman también TikTok y YouTube, en los que la empanada de pino de Chile, las hallacas de Venezuela y el pique macho de Bolivia, solo por mencionar algunos, engrosan un listado que ya está dando de qué hablar en el mundo digital.

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En total serán 16 países los que participarán en el evento de sabor, y al finalizar la fase de propuestas que comunicará Llanos en sus redes respectivamente, los platos empezarán a competir entre sí. Cada ronda dejará fuera a las propuestas que reciban menor apoyo del público.

Es importante resaltar que todavía no hay una fecha oficial del inicio del campeonato gastronómico y aunque todavía quedan cosas por afinar, según el español, la iniciativa de sabor ya promete ser una de las mas sonadas del segundo semestre de 2026.

La gastronomía es democrática, algunos defienden el plato y otros prefieren mencionar otras recetas para que entren a participar en este mundial. Sin embargo, hay que decir que la bandeja paisa expone una de las culturas más importantes de Colombia, la antioqueña, y está elaborada con carne molida, huevo, fríjoles, plátano maduro, chicharrón, chorizo, arroz y aguacate.

La receta tradicional no tiene nada que envidiarle a otras del mundo, en ella la generosidad se saborea y lo cotidiano se aplaude. Habla de la abundancia de la tierra y ha logrado destacarse históricamente entre otras regiones por ser una fuente de energía para campesinos y arrieros que trabajaban largas jornadas.

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Si Colombia tuviera que competir con un solo plato para ganarle al mundo, ¿cuál elegirías tú? Te leemos en los comentarios.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧