Olla multifuncional: ¿qué se puede cocinar y qué no en el electrodoméstico de moda?

Consejos claros para sacarle provecho en la cocina diaria y entender sus límites sin frustrarse.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
04 de marzo de 2026 - 08:38 p. m.
La olla multifuncional rinde mejor en cocina “húmeda”: sopas, guisos, legumbres y carnes que necesitan quedar tiernas.
Foto: GettyImages
La olla multifuncional se volvió la favorita de mucha gente por una razón simple: quita trabajo en la cocina. No cocina por ti, pero sí ayuda a que el arroz no se queme, a que las lentejas queden blandas sin esperar una eternidad y a que una sopa salga pareja sin estar pendiente de revolver cada rato.

Pero no todo es magia: tiene límites. Funciona mejor con preparaciones con líquido —caldo, agua, vapor, salsas— y se complica si intentas usarla como freidora o si la llenas de más.

Con esa idea clara, aquí va lo que sí vale la pena cocinar y lo que no deberías intentar.

Lo que sí

  • Sopas y legumbres: como la sopa de lentejas con verduras, que a presión ablanda ingredientes en menos tiempo.
  • Arroces y cremosos: el risotto de champiñones, pensado para textura cremosa y cocción estable, como menciona Recetas Nestlé.
  • Vapor: salmón al vapor con limón y eneldo, práctico y con buen resultado.
  • Carnes para quedar tiernas: costillas tipo BBQ o platos que agradecen cocción lenta/presión.

Lo que no

  • No está diseñada para freír: Oster lo dice explícito en sus manuales de uso: “Este aparato no está diseñado para freír alimentos”.
  • Nada de freír a presión con aceite: Ninja/SharkNinja suma dos advertencias: no usar para freír por inmersión como con papas fritas, pollo frito o churros y no saltear o freír con aceite mientras se cocina a presión.
  • No usarla vacía: Oster advierte que no se debe usar la multiolla sin comida ni líquido en la olla interna.

Sí, pero…

  1. No la llenes hasta arriba: Oster marca el límite: máximo 2/3; y si cocinas alimentos que se expanden (como arroz o verduras secas), máximo la mitad. Ninja repite esa regla para fríjoles, granos y arroz: no más de la mitad, salvo receta específica del fabricante.
  2. Ojo con lo que espuma: Ninja advierte que avena, algunas pastas y otros alimentos pueden espumar, tapar la válvula y salpicar cuando se cocinan a presión; por eso recomienda seguir recetas específicas de la marca en esos casos.
  3. Respeta el vapor y la presión: No cubras válvulas, revisa que no estén obstruidas y no fuerces la tapa si se resiste: puede ser señal de que aún hay presión interna.
  4. Usarla no es “prender y olvidarse”: Aunque el aparato automatiza tiempos, la seguridad depende de cosas simples: válvulas limpias y uso correcto de tapa y liberación de presión.

Al final, la olla multifuncional se entiende de manera sencilla y con la práctica. Si la usas con esas reglas, es una herramienta valiosa para el día a día.

Formado en la Pontificia Universidad Javeriana. Interesado en temas musicales, deportivos, culturales, turísticos, gastronómicos y tecnológicos. Le gusta realizar crónicas, trabajar temas en tendencias SEO y la cobertura de eventos en vivo de alcance internacional. Ganador del Premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

