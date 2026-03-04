Olla multifuncional: ¿qué se puede cocinar y qué no en el electrodoméstico de moda?

La olla multifuncional rinde mejor en cocina “húmeda”: sopas, guisos, legumbres y carnes que necesitan quedar tiernas. Foto: GettyImages

La olla multifuncional se volvió la favorita de mucha gente por una razón simple: quita trabajo en la cocina. No cocina por ti, pero sí ayuda a que el arroz no se queme, a que las lentejas queden blandas sin esperar una eternidad y a que una sopa salga pareja sin estar pendiente de revolver cada rato.

Pero no todo es magia: tiene límites. Funciona mejor con preparaciones con líquido —caldo, agua, vapor, salsas— y se complica si intentas usarla como freidora o si la llenas de más.

Con esa idea clara, aquí va lo que sí vale la pena cocinar y lo que no deberías intentar.

Lo que sí

Sopas y legumbres : como la sopa de lentejas con verduras , que a presión ablanda ingredientes en menos tiempo.

Arroces y cremosos : el risotto de champiñones , pensado para textura cremosa y cocción estable, como menciona : el, pensado para textura cremosa y cocción estable, como menciona Recetas Nestlé.

Vapor : salmón al vapor con limón y eneldo , práctico y con buen resultado.

Carnes para quedar tiernas: costillas tipo BBQ o platos que agradecen cocción lenta/presión.

Lo que no

No está diseñada para freír : Oster lo dice explícito en sus manuales de uso: “Este aparato no está diseñado para freír alimentos”.

Nada de freír a presión con aceite : Ninja/SharkNinja suma dos advertencias: no usar para freír por inmersión como con papas fritas, pollo frito o churros y no saltear o freír con aceite mientras se cocina a presión.

No usarla vacía: Oster advierte que no se debe usar la multiolla sin comida ni líquido en la olla interna.

Sí, pero…

No la llenes hasta arriba: Oster marca el límite: máximo 2/3; y si cocinas alimentos que se expanden (como arroz o verduras secas), máximo la mitad. Ninja repite esa regla para fríjoles, granos y arroz: no más de la mitad, salvo receta específica del fabricante. Ojo con lo que espuma: Ninja advierte que avena, algunas pastas y otros alimentos pueden espumar, tapar la válvula y salpicar cuando se cocinan a presión; por eso recomienda seguir recetas específicas de la marca en esos casos. Respeta el vapor y la presión: No cubras válvulas, revisa que no estén obstruidas y no fuerces la tapa si se resiste: puede ser señal de que aún hay presión interna. Usarla no es “prender y olvidarse”: Aunque el aparato automatiza tiempos, la seguridad depende de cosas simples: válvulas limpias y uso correcto de tapa y liberación de presión.

Al final, la olla multifuncional se entiende de manera sencilla y con la práctica. Si la usas con esas reglas, es una herramienta valiosa para el día a día.

