Burger Master 2026: fechas y precios para disfrutar de la iniciativa de sabor

El Burger Master 2026 es una fiesta de sabor que se consolidado como un motor económico en el país de la mano de Tulio Zuloaga. Foto: Tulio Recomienda

Colombia se prepara nuevamente para probar las mejores fusiones de sabor en una de las recetas clásicas más reconocidas de la gastronomía mundial. La hamburguesa volverá a ser protagonista en el Burger Master 2026, en su undécima edición.

“Hace más de diez años nos dijeron que era imposible: que nadie haría filas por una hamburguesa, que los cocineros no competirían, que el país jamás se uniría alrededor de una mesa, y menos por una hamburguesa. Pero ocurrió, y juntos convertimos esta iniciativa en una fiesta nacional”, manifestó el influenciador gastronómico Tulio Zuloaga a través de sus redes sociales.

El Burger Master, que año tras año se ha consolidado como un motor económico en el país al visibilizar emprendimientos y negocios reconocidos, ya abrió sus inscripciones para elegir a las mejores hamburguesas del país, luego de una décima edición en la que se vendieron un total de 3.349.210 hamburguesas en todo Colombia, lo que representó más de 80.000 millones de pesos generados en solo una semana (incluyendo papas y bebidas), sin contar todo lo que se mueve alrededor del evento. Inscribirse aquí

“Los más grandes aceptaron el reto. Los maestros encendieron sus cocinas y crearon las hamburguesas más impresionantes… y entonces millones de personas salieron a buscar la mejor hamburguesa de Colombia", puntualizó el colombiano. Hoy, el país está listo para un nuevo recorrido, donde el sueño seguirá escribiendo su historia.

El público tendrá la última palabra, como todos estos años, votando en las plataformas digitales del evento por las mejores hamburguesas del país. Los amantes del buen comer tendrán la oportunidad de recorrer distintos establecimientos, disfrutar de bocados creativos e innovadores y descubrir ingredientes que jamás imaginaron encontrar en esta receta de comida casual. ¡Arme el plan desde ya, aliste el paladar y elija la mejor!

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧