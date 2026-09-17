Paletas de crema de whisky y arequipe sin azúcar añadido

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Gastronomía: Americana.
Para hacer estas paletas de crema de whisky y arequipe usa crema de leche, stevia y maní picado.
- Tiempo de preparación: 7 minutos.
- Tiempo de cocción: 8 minutos.
- Porciones: 6.
Ingredientes
- 400 mililitros de crema de leche fría
- 4–5 cucharadas de crema de whisky
- Arequipe sin azúcar al gusto
- Endulzante al gusto
- Maní picado
Preparación
Bate la crema de leche fría a velocidad alta hasta que espese y forme picos suaves.
Incorpora la crema de whisky, el arequipe y el endulzante. Mezcla suavemente hasta integrar.
Agrega el maní picado, reparte la mezcla en vasitos y pon una paleta de madera en cada uno.
Lleva al congelador toda la noche… y al día siguiente tendrás unas paletas cremosísimas para consentirte.
Un poco de la historia de las paletas
En 1905 un niño llamado Frank Epperson en Oakland, California, olvidó por toda la noche en la nevera un vaso lleno de agua y gaseosa con un palito de madera en su interior. En la mañana siguiente Frank encontró la mezcla congelada, la removió del vaso con un poco de agua caliente y obtuvo lo que hoy conocemos como paleta. Le gustó tanto la idea que siguió preparándolas para él y tiempo después, para sus hijos.
En 1923 Frank patentó su invento (llamado Popsicles en inglés) e hizo una alianza con la empresa Joe Lowe Co, quien tuvo gran éxito en su distribución. Hoy tenemos gran variedad de sabores de paletas entre ellos el de limonada de coco, sabor que exploraremos en nuestra receta de hoy: deliciosa, cargada de las grasas buenas que contiene el coco y la vitamina C del limón.
*Nota de la editora
El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧