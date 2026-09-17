Estas paletas de crema de whisky y arequipe son perfectas para darte un gusto sin culpa. Foto: Getty Images - Iulia Cozlenco

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Paletas de crema de whisky y arequipe sin azúcar añadido Juan Javier Pulido, aficionado a la cocina / @juanjavierpulido Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Gastronomía: Americana. Para hacer estas paletas de crema de whisky y arequipe usa crema de leche, stevia y maní picado. Tiempo de preparación: 7 minutos.

7 minutos. Tiempo de cocción: 8 minutos.

8 minutos. Porciones: 6. Ingredientes 400 mililitros de crema de leche fría

4–5 cucharadas de crema de whisky

Arequipe sin azúcar al gusto

Endulzante al gusto

Maní picado

Preparación

Bate la crema de leche fría a velocidad alta hasta que espese y forme picos suaves.

Incorpora la crema de whisky, el arequipe y el endulzante. Mezcla suavemente hasta integrar.

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Agrega el maní picado, reparte la mezcla en vasitos y pon una paleta de madera en cada uno.

Lleva al congelador toda la noche… y al día siguiente tendrás unas paletas cremosísimas para consentirte.

Un poco de la historia de las paletas

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