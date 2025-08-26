Pan de papa para perros calientes

Usa este pan de papa para perro y añade tus ingredientes favoritos: piña, jamón, pollo y salami. Foto: Getty Images - bhofack2

Un poco de la historia del pan

Aunque el origen exacto del pan es desconocido, expertos en gastronomía aseguran que en Mesopotamia se cocía pan desde hace nueve mil años y que ya se utilizaba harina de todo tipo para llevarlo a las mesas. Su preparación se caracterizaba en esa época porque molían grano entre dos piedras, formando una masa delgada que se llevaba al fuego caliente para consumirse. Los ingredientes principales para su elaboración son la harina y el agua.

En Colombia el pan es uno de los productos más apetecidos por los comensales, surgiendo de su elaboración varios tipos dependiendo de la región del país que se visite,existe el casabe del Amazonas, de arroz de los Llanos Orientales, de maíz del altiplano cundiboyacense y el de coco, proveniente de la región Caribe, entre otros.

Gastronomía: Latinoamericana . Fermenta esta receta por 1 hora y 30 minutos Tiempo de preparación: 25 minutos.

25 minutos. Tiempo de cocción: 20 minutos.

20 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 300 gramos de papa

500 gramos de harina de trigo

60 gramos de azúcar

10 gramos de sal

1 huevo

170 mililitros de leche tibia

7 gramos de levadura seca

80 gramos de mantequilla

1 huevo para pincelar

Preparación

Pela y corta en cubos 300 gramos de papa. Cocínala en agua hasta que esté bien blanda y puedas hacer un puré. Reserva y deja enfriar.

Aparte, disuelve 7 gramos de levadura seca en 170 mililitros de leche tibia. Mezcla bien y agrégala a la mezcla anterior.

Integra todos los ingredientes hasta formar una masa. Llévala a tu superficie de trabajo y comienza a amasar. Incorpora 80 gramos de mantequilla y continúa amasando hasta obtener una masa suave, elástica y que no se pegue a las manos.

Divide la masa en porciones de 100 gramos. Forma bolitas y estíralas en forma ovalada, del tamaño de la salchicha que vayas a usar.

Pon los panes en una bandeja para hornear y deja reposar hasta que dupliquen su tamaño.

Pincela los panes con huevo batido y, si deseas, espolvorea con ajonjolí. Hornea en horno precalentado a 180 °C (350 °F) hasta que estén dorados (aproximadamente 15–20 minutos).

Deja enfriar un poco los panes, ábrelos y arma tu perro caliente con tus ingredientes favoritos y a disfrutar.

