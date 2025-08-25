En 25 minutos prepara esta exquisita burrata

La burrata es ideal para hacer ensaladas. Foto: Diana León

Un poco de la historia de la burrata

La burrata nació en Andria, en la región de Puglia, al sur de Italia, a inicios del siglo XX. Se dice que fue creada alrededor de 1920, cuando los productores de mozzarella aprovecharon restos de pasta hilada de queso, mezclándolos con crema fresca y envolviéndolos en hojas de asfódelo para conservarla.

Desde entonces, se ha convertido en un símbolo de la tradición quesera de Puglia y ha ganado popularidad en otras regiones de Italia. Hoy en día, la burrata elaborada con leche de búfala cuenta con denominación de origen protegida (DOP), consolidando su lugar en la historia de la gastronomía italiana.

En esta receta, combiné la suavidad de la burrata con pimentones en julianas, tomates cherry y hierbas aromáticas como tomillo y orégano. La preparación es sencilla y perfecta como entrada, ensalada, snack para compartir con amigas o familia, o incluso como una cena rápida, ideal para impresionar a familiares y amigos con un sabor auténticamente italiano.

Gastronomía: Saludable . No olvides el tomillo para aportar frescura Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 3 pimentones (cortados en julianas)

1 taza tomate cherry

1/4 taza aceite de oliva

2 dientes ajo

1 cucharadita tomillo (fresco)

1 cucharadita orégano

1 cucharada de vinagre balsámico

Sal y pimienta al gusto

1 Burrata (de búfala o marañón)

Preparación

Pon una sartén a fuego bajo y adiciona un poco de aceite de oliva

Agrega los pimentones en julianas y cocina por 5 minutos.

Incorpora los tomates cherry, hierbas, ajo sal y pimienta. Cocina 5 minutos más.

Añade el vinagre balsámico y mezcla bien. Retira del fuego.

Montaje

Sirve la mezcla que preparaste en la sartén en un plato grande y pon la burrata encima.

