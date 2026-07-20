¿Pan sin Harina? Así se hace el famoso pan de leche viral en redes

Acompaña este pan con tu mermelada favorita o con un buen antipasto. Foto: Getty Images - manyakotic

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Gastronomía: Latinoamericana . Versátil y llena de sabor para disfrutar en la mesa Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 6 . Ingredientes 3 huevos

150 gramos de leche en polvo ( sin azúcar añadida)

1 cucharadita de polvo para hornear

Sal al gusto

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Preparación

En un bowl, mezcla muy bien los huevos, la leche en polvo, el polvo para hornear y la sal hasta obtener una masa homogénea.

Forma los panecillos con las manos, dándoles la forma deseada.

Lleva al horno o a la air fryer durante 15 minutos, hasta que estén dorados y esponjosos. Disfruta.

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Un poco de la historia del pan

Aunque el origen exacto del pan es desconocido, expertos en gastronomía aseguran que en Mesopotamia se cocía pan desde hace nueve mil años y que ya se utilizaba harina de todo tipo para llevarlo a las mesas. Su preparación se caracterizaba en esa época porque molían grano entre dos piedras, formando una masa delgada que se llevaba al fuego caliente para consumirse. Los ingredientes principales para su elaboración son la harina y el agua.

En Colombia el pan es uno de los productos más apetecidos por los comensales, surgiendo de su elaboración varios tipos dependiendo de la región del país que se visite, existe el casabe del Amazonas, de arroz de los Llanos Orientales, de maíz del altiplano cundiboyacense y el de coco, proveniente de la región Caribe, entre otros.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧