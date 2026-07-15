Pechuga rellena de jamón y queso con salsa cremosa de maíz, una opción llena de sabor para compartir en la mesa. Foto: Getty Images/iStockphoto - LauriPatterson

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Gastronomía: Latinoamericana . Sirve con puré o con arroz blanco Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 60 minutos.

60 minutos. Porciones: 3 . Ingredientes 2 pechugas de pollo grandes

4 rebanadas de jamón

4 rebanadas de queso suizo o manchego

1 taza de harina

2 huevos

1 taza de pan molido o panko

Sal y pimienta al gusto

Ingredientes para la salsa de maíz

1 lata de crema de maíz

½ taza de leche

2 cucharadas de mantequilla

Sal y pimienta al gusto

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Preparación

Aplana un poco las pechugas y sazónalas al gusto.

Ponles encima el jamón y el queso, enrolla cada pechuga y cúbrela con papel film para que no pierda su forma.

Retira el papel film, empaniza las pechugas y llévalas al refrigerador por mínimo 30 minutos.

Prepara la salsa

Derrite un poco de mantequilla en una olla y vierte directamente la crema de mazorca. Cocina a fuego medio hasta obtener una salsa suave, cremosa y llena de sabor.

Fríe las pechugas en aceite caliente hasta que estén crujientes por fuera y jugosas por dentro. También puedes utilizar la freidora de aire.

Baña las pechugas con la salsa de mazorca y sirve de inmediato.

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