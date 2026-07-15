Pechuga rellena de jamón y queso con salsa cremosa de maíz

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Gastronomía: Latinoamericana .
Sirve con puré o con arroz blanco
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 60 minutos.
- Porciones: 3.
Ingredientes
- 2 pechugas de pollo grandes
- 4 rebanadas de jamón
- 4 rebanadas de queso suizo o manchego
- 1 taza de harina
- 2 huevos
- 1 taza de pan molido o panko
- Sal y pimienta al gusto
Ingredientes para la salsa de maíz
1 lata de crema de maíz
½ taza de leche
2 cucharadas de mantequilla
Sal y pimienta al gusto
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Preparación
Aplana un poco las pechugas y sazónalas al gusto.
Ponles encima el jamón y el queso, enrolla cada pechuga y cúbrela con papel film para que no pierda su forma.
Retira el papel film, empaniza las pechugas y llévalas al refrigerador por mínimo 30 minutos.
Prepara la salsa
Derrite un poco de mantequilla en una olla y vierte directamente la crema de mazorca. Cocina a fuego medio hasta obtener una salsa suave, cremosa y llena de sabor.
Fríe las pechugas en aceite caliente hasta que estén crujientes por fuera y jugosas por dentro. También puedes utilizar la freidora de aire.
Baña las pechugas con la salsa de mazorca y sirve de inmediato.
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