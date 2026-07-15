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Pechuga rellena de jamón y queso con salsa cremosa de maíz

Una propuesta rica en proteínas e ideal para el almuerzo o la cena.

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Viridiana Navarrete, chef / @viricookss
15 de julio de 2026 - 03:00 p. m.
Pechuga rellena de jamón y queso con salsa cremosa de maíz, una opción llena de sabor para compartir en la mesa.
Pechuga rellena de jamón y queso con salsa cremosa de maíz, una opción llena de sabor para compartir en la mesa.
Foto: Getty Images/iStockphoto - LauriPatterson
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Gastronomía: Latinoamericana .

Sirve con puré o con arroz blanco

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 60 minutos.
  • Porciones: 3.

Ingredientes

  • 2 pechugas de pollo grandes
  • 4 rebanadas de jamón
  • 4 rebanadas de queso suizo o manchego
  • 1 taza de harina
  • 2 huevos
  • 1 taza de pan molido o panko
  • Sal y pimienta al gusto

Ingredientes para la salsa de maíz

1 lata de crema de maíz

½ taza de leche

2 cucharadas de mantequilla

Sal y pimienta al gusto

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Preparación

Aplana un poco las pechugas y sazónalas al gusto.

Ponles encima el jamón y el queso, enrolla cada pechuga y cúbrela con papel film para que no pierda su forma.

Retira el papel film, empaniza las pechugas y llévalas al refrigerador por mínimo 30 minutos.

Prepara la salsa

Derrite un poco de mantequilla en una olla y vierte directamente la crema de mazorca. Cocina a fuego medio hasta obtener una salsa suave, cremosa y llena de sabor.

Fríe las pechugas en aceite caliente hasta que estén crujientes por fuera y jugosas por dentro. También puedes utilizar la freidora de aire.

Baña las pechugas con la salsa de mazorca y sirve de inmediato.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Viridiana Navarrete, chef / @viricookss

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