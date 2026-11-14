Pandebono en "muffin", solo licuadora y 15 minutos en la freidora de aire

Acompaña estos muffins de pandebono con un buen chocolate caliente.

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Gastronomía: Colombiana. Estos muffins de pandebono te demostrarán que la freidora de aire también sirve para hornear. Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 6.

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Preparación

Pon todos los ingredientes en la licuadora y procesa hasta obtener una mezcla homogénea. Si es necesario, detén y baja la mezcla de las paredes con una espátula.

Engrasa moldes para muffin aptos para freidora de aire y llénalos hasta tres cuartas partes.

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Cocina en la freidora de aire a 180 °C durante 15 minutos, hasta que estén dorados.

Deja reposar unos minutos antes de desmoldar y sirve tibios.

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