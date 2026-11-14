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Pandebono en "muffin", solo licuadora y 15 minutos en la freidora de aire

¿Antojo de pandebono y sin ganas de amasar? Esta versión en muffin se prepara con todos los ingredientes en la licuadora y se cocina en 15 minutos en la freidora de aire. Quedan esponjosos por dentro, doraditos por fuera y con todo el sabor del queso campesino, perfectos para el desayuno o las onces.

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The kitchen Brothers
Acompaña estos muffins de pandebono con un buen chocolate caliente.
Acompaña estos muffins de pandebono con un buen chocolate caliente.

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Gastronomía: Colombiana.

Estos muffins de pandebono te demostrarán que la freidora de aire también sirve para hornear.

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 6.

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Preparación

Pon todos los ingredientes en la licuadora y procesa hasta obtener una mezcla homogénea. Si es necesario, detén y baja la mezcla de las paredes con una espátula.

Engrasa moldes para muffin aptos para freidora de aire y llénalos hasta tres cuartas partes.

Cocina en la freidora de aire a 180 °C durante 15 minutos, hasta que estén dorados.

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Deja reposar unos minutos antes de desmoldar y sirve tibios.

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Conoce un poco de la historia del pandebono

Aunque se relaciona con el pan, el pandebono no lo es, para preparalo no se utiliza harina de trigo, su ingrediente principal es la fécula de maíz, que se mezcla con el sabor único del queso, convirtiéndose en un amasijo al que se le puede agregar bocadillo, arequipe o gallina, tal como lo hizo Daniel Espinosa, chef caleño y líder de los fogones de La Porteña Cocina de Autor, en la capital del Valle del Cauca, volviendo esta receta viral en las plataformas digitales. Leer la historia completa aquí.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

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Comentarios
  • Diego(31604)Hace 3 horas
    Hola , no veo los ingredientes
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