Pandebono en "muffin", solo licuadora y 15 minutos en la freidora de aire

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Gastronomía: Colombiana.
Estos muffins de pandebono te demostrarán que la freidora de aire también sirve para hornear.
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 15 minutos.
- Porciones: 6.
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Preparación
Pon todos los ingredientes en la licuadora y procesa hasta obtener una mezcla homogénea. Si es necesario, detén y baja la mezcla de las paredes con una espátula.
Engrasa moldes para muffin aptos para freidora de aire y llénalos hasta tres cuartas partes.
Cocina en la freidora de aire a 180 °C durante 15 minutos, hasta que estén dorados.
Deja reposar unos minutos antes de desmoldar y sirve tibios.
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Conoce un poco de la historia del pandebono
Aunque se relaciona con el pan, el pandebono no lo es, para preparalo no se utiliza harina de trigo, su ingrediente principal es la fécula de maíz, que se mezcla con el sabor único del queso, convirtiéndose en un amasijo al que se le puede agregar bocadillo, arequipe o gallina, tal como lo hizo Daniel Espinosa, chef caleño y líder de los fogones de La Porteña Cocina de Autor, en la capital del Valle del Cauca, volviendo esta receta viral en las plataformas digitales. Leer la historia completa aquí.
*Nota de la editora
El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧
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Diego(31604)•Hace 3 horasHola , no veo los ingredientes