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Papas chorreadas con queso, tres sabores que saben a Colombia

Estas papas chorreadas quedan cremosas y con un guiso lleno de sabor que rinde homenaje a un clásico de la cocina colombiana que nunca falla.

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@malejabestial / chef
26 de septiembre de 2026 – 08:00 a. m.
La cebolla larga y el tomate son los dos ingredientes infaltables en estas papas chorreadas.
La cebolla larga y el tomate son los dos ingredientes infaltables en estas papas chorreadas.

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Gastronomía: Colombiana.

Para estas papas chorreadas usa papa pastusa o sabanera.

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 40 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 500 gramos de papa (pastusa o sabanera)
  • 2 tallos de cebolla larga
  • 4 tomates bien maduros
  • Comino y sal al gusto
  • 1 rama de cilantro
  • 1 cucharada de fécula de maíz (disuelta en 50ml de agua aprox).
  • Queso al gusto
  • Aceite achiotado en cantidad necesaria
  • 2 ajos picados

Preparación

"Chalequea" las papas, es decir, haz cortes irregulares en la cáscara. Luego, llévalas a cocinar hasta que estén blanditas.

En una olla, agrega el aceite achiotado, la parte blanca de la cebolla larga, el comino, el ajo y la sal. Mezcla y deja sofreír.

Pasados unos minutos, incorpora el tomate rallado y el cilantro. Mezcla, tapa y cocina a fuego mínimo unos 20 minutos.

Saca el cilantro y agrega la crema de leche, la fécula de maíz disuelta en agua, el queso doble crema y sal al gusto. Mezcla de nuevo y deja a fuego mínimo hasta que el queso se derrita.

Agrega la parte verde de la cebolla larga y chorrea el guiso sobre las papas ya cocidas para servir y disfrutar.

Un poco de la historia de la papa

Las papas o tubérculos se dieron en la región Andina, convirtiéndose en unos de los ingredientes favoritos por los conquistadores, luego de que los descubrieran en 1537 en la provincia colombiana de Vélez, y las llevaran a España 13 años después. A lo largo de los años, las papas se han convertido en las protagonistas de diferentes platos del mundo. Se pueden encontrar en preparaciones como el ajiaco, el sancocho, el mondongo y el mute santandereano, entre otros.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por @malejabestial / chef

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