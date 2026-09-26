Papas chorreadas con queso, tres sabores que saben a Colombia

La cebolla larga y el tomate son los dos ingredientes infaltables en estas papas chorreadas.

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Gastronomía: Colombiana. Para estas papas chorreadas usa papa pastusa o sabanera. Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 40 minutos.

40 minutos. Porciones: 4. Ingredientes 500 gramos de papa (pastusa o sabanera)

2 tallos de cebolla larga

4 tomates bien maduros

Comino y sal al gusto

1 rama de cilantro

1 cucharada de fécula de maíz (disuelta en 50ml de agua aprox).

Queso al gusto

Aceite achiotado en cantidad necesaria

2 ajos picados

Preparación

"Chalequea" las papas, es decir, haz cortes irregulares en la cáscara. Luego, llévalas a cocinar hasta que estén blanditas.

En una olla, agrega el aceite achiotado, la parte blanca de la cebolla larga, el comino, el ajo y la sal. Mezcla y deja sofreír.

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Pasados unos minutos, incorpora el tomate rallado y el cilantro. Mezcla, tapa y cocina a fuego mínimo unos 20 minutos.

Saca el cilantro y agrega la crema de leche, la fécula de maíz disuelta en agua, el queso doble crema y sal al gusto. Mezcla de nuevo y deja a fuego mínimo hasta que el…