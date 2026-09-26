Papas chorreadas con queso, tres sabores que saben a Colombia

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Gastronomía: Colombiana.
Para estas papas chorreadas usa papa pastusa o sabanera.
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 40 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 500 gramos de papa (pastusa o sabanera)
- 2 tallos de cebolla larga
- 4 tomates bien maduros
- Comino y sal al gusto
- 1 rama de cilantro
- 1 cucharada de fécula de maíz (disuelta en 50ml de agua aprox).
- Queso al gusto
- Aceite achiotado en cantidad necesaria
- 2 ajos picados
Preparación
"Chalequea" las papas, es decir, haz cortes irregulares en la cáscara. Luego, llévalas a cocinar hasta que estén blanditas.
En una olla, agrega el aceite achiotado, la parte blanca de la cebolla larga, el comino, el ajo y la sal. Mezcla y deja sofreír.
Pasados unos minutos, incorpora el tomate rallado y el cilantro. Mezcla, tapa y cocina a fuego mínimo unos 20 minutos.
Saca el cilantro y agrega la crema de leche, la fécula de maíz disuelta en agua, el queso doble crema y sal al gusto. Mezcla de nuevo y deja a fuego mínimo hasta que el queso se derrita.
Agrega la parte verde de la cebolla larga y chorrea el guiso sobre las papas ya cocidas para servir y disfrutar.
Un poco de la historia de la papa
Las papas o tubérculos se dieron en la región Andina, convirtiéndose en unos de los ingredientes favoritos por los conquistadores, luego de que los descubrieran en 1537 en la provincia colombiana de Vélez, y las llevaran a España 13 años después. A lo largo de los años, las papas se han convertido en las protagonistas de diferentes platos del mundo. Se pueden encontrar en preparaciones como el ajiaco, el sancocho, el mondongo y el mute santandereano, entre otros.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧