Papas con queso crujientes por fuera y suaves por dentro

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Gastronomía: Latinoamericana.
Acompaña con tu aderezo favorito
- Tiempo de preparación: 20 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 8.
Ingredientes
- 4 papas medianas
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de paprika
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- 6 cucharadas de fécula de maíz
- Queso mozzarella al gusto
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Preparación
Cocina las papas en agua con suficiente sal hasta que estén tiernas y luego machácalas hasta formar un puré.
Sazona el puré con paprika, ajo en polvo, sal y fécula de maíz. Mezcla bien.
Toma porciones de puré, rellénalas con un cubito de queso y forma bolitas.
Congela las bolitas por mínimo 30 minutos para que mantengan su forma.
Fríelas en aceite abundante (fritura profunda) hasta que estén doraditas.
Escúrrelas sobre papel absorbente y sirve calientes.
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