Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Papas con queso crujientes por fuera y suaves por dentro

Congelar las bolitas 30 minutos antes de freír es clave para que no se deshagan.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Viridiana Navarrete, chef / @viricookss
19 de agosto de 2026 - 03:00 p. m.
Estas papas con queso son ideales como entrada o como acompañante de cualquier carne.
Estas papas con queso son ideales como entrada o como acompañante de cualquier carne.
Foto: Getty Images - Kanjana Wattanakungchai
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Gastronomía: Latinoamericana.

Acompaña con tu aderezo favorito

  • Tiempo de preparación: 20 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 8.

Ingredientes

  • 4 papas medianas
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de paprika
  • 1 cucharadita de ajo en polvo
  • 6 cucharadas de fécula de maíz
  • Queso mozzarella al gusto

Para destacar: ¿Cuál es la diferencia entre brócoli y coliflor y cómo cocerlos correctamente?

Preparación

Cocina las papas en agua con suficiente sal hasta que estén tiernas y luego machácalas hasta formar un puré.

Sazona el puré con paprika, ajo en polvo, sal y fécula de maíz. Mezcla bien.

Toma porciones de puré, rellénalas con un cubito de queso y forma bolitas.

Congela las bolitas por mínimo 30 minutos para que mantengan su forma.

Fríelas en aceite abundante (fritura profunda) hasta que estén doraditas.

Escúrrelas sobre papel absorbente y sirve calientes.

No dejes de leer: Diferencias entre el anón, la chirimoya y la guanábana: ¿cuál escoger?

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Viridiana Navarrete, chef / @viricookss

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Papas con queso crujientes por fuera y suaves por dentro

Estilo de Vida

Receta con queso

Receta con papas

Receta para el almuerzo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.