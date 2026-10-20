¿Para qué sirven los ayacotes, una de las variedades de frijoles más curiosas?

En Colombia, seguramente usted reconoce el cargamanto de la bandeja paisa o las variedades rojas y negras que acompañan numerosos platos, pero ¿había escuchado hablar de un frijol que destaca por su gran tamaño y sus…

En el mundo de las plantas, las semillas guardan una diversidad que va mucho más allá de lo que encontramos habitualmente en el mercado. Y los frijoles no son la excepción: los hay de distintos tamaños, colores y formas, con variedades que hacen parte de la historia agrícola y las tradiciones culinarias de diferentes pueblos.

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En Colombia, seguramente usted reconoce el cargamanto de la bandeja paisa o las variedades rojas y negras que acompañan numerosos platos, pero ¿había escuchado hablar de un frijol que destaca por su gran tamaño y sus colores llamativos? Se trata del ayocote, una variedad originaria de México cuyo nombre también se conoce como frijol gordo.

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¿En qué se destaca este frijol?

Según la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera del Gobierno de México, el frijol ayocote, conocido científicamente como Phaseolus coccineus, es una leguminosa de gran tamaño que se cultiva desde hace miles de años en las tierras altas de México y Centroamérica. Aunque tiene una presencia comercial menor que el frijol común, sigue siendo una fuente de alimento importante para comunidades campesinas e indígenas, que conservan su cultivo y sus formas tradicionales de consumo.

Su nombre proviene del náhuatl ayecotli, que se traduce como "frijol gordo", una referencia al tamaño de sus semillas, que pueden alcanzar cerca de 2,5 centímetros. También se conoce como frijolón, ayecote o judía escarlata. Sus semillas presentan una amplia variedad de colores, entre ellos morado, negro, café, blanco, rosado y amarillo, además de combinaciones con manchas.

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El ayocote es una planta trepadora que puede alcanzar hasta cinco metros de altura. Sus flores, que pueden ser rojas, escarlatas, naranjas, blancas o de tonos morados, también le dan valor ornamental. De la planta se aprovechan las semillas secas, las vainas tiernas, conocidas como ejotes en México, y sus flores en preparaciones culinarias. Además, algunas variedades se cultivan en huertas y jardines por su capacidad para crecer sobre soportes y cubrir estructuras.

Pero su importancia va más allá de la cocina. El ayocote forma parte de la diversidad agrícola de Mesoamérica y de los conocimientos que las comunidades han transmitido sobre el cultivo y el aprovechamiento de las plantas, según el Servicio de Información Agroalimentaria, aunque su presencia ha disminuido en algunos lugares, su conservación contribuye a mantener variedades tradicionales y a diversificar las fuentes de alimento. Si se consume seco, es importante cocinarlo completamente, pues las semillas crudas o insuficientemente cocidas contienen lectinas que pueden causar intoxicación.

¿Para qué sirve y dónde se consigue en Colombia?

El frijol ayocote es una fuente de proteínas vegetales, carbohidratos, fibra y minerales como potasio, fósforo, hierro y magnesio. Además, estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destacan su potencial nutricional y la presencia de compuestos antioxidantes, como fenoles y antocianinas, en algunas de sus variedades.

En la cocina tradicional mexicana, especialmente en estados como Puebla y Oaxaca, se utiliza en sopas, guisos, ensaladas y preparaciones con arroz. Para consumirlo seco, se recomienda dejarlo en remojo y cocinarlo completamente, ya que contiene lectinas que pueden causar intoxicación si no se someten a una cocción adecuada. Sus vainas tiernas y flores también se aprovechan en algunas preparaciones culinarias.

En Colombia, el ayocote no es un frijol de amplia comercialización, por lo que puede ser difícil encontrarlo en los canales habituales de venta. Una alternativa es consultar tiendas especializadas en semillas, redes de guardianes de semillas criollas o productores de huertas tradicionales que puedan cultivarlo o facilitar su intercambio. Antes de comprarlo, conviene verificar que se trate de Phaseolus coccineus, pues otras variedades de frijol pueden comercializarse con nombres locales similares.

Además de su uso alimentario, esta planta tiene importancia para los agroecosistemas. Como otras leguminosas, puede contribuir a la incorporación de nitrógeno al suelo mediante su asociación con microorganismos, mientras que sus flores ofrecen recursos para los polinizadores. Su crecimiento trepador y la diversidad de colores de sus flores también la convierten en una opción para huertas y cercas vivas en zonas de clima frío y templado.

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