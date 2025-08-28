Para tres personas: receta para hacer pollo al curry

Con esta receta de pollo al curry podrás usar el rico sabor del yogur griego para conquistar paladares. Foto: Cortesía Alpina

Un poco de la historia del curry

El curry nació en el subcontinente indio y la palabra proviene de la expresión tamil india “Kari”, que significa salsa o sopa para comer con arroz. Consiste en una mezcla de especias en las cuales el cilantro, la cúrcuma y el comino casi siempre están presentes.

El curry ya preparado en polvo tal como lo conocemos en Occidente, es un invento británico del siglo XVIII. En el resto del mundo, los curries se elaboran desde cero mezclando especias enteras que varían según las tradiciones regionales.

Gastronomía: India . Un plato lleno de sabor y cremosidad, perfecto para sorprender en casa Tiempo de preparación: 60 minutos.

60 minutos. Tiempo de cocción: 40 minutos.

40 minutos. Porciones: 3 . Ingredientes 1 pechuga de pollo en cubos

3 cucharadas de yogur griego

1 taza de leche de coco

Cilantro fresco

Jugo de 1/2 limón

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de jengibre en polvo

1/2 cda de curry en polvo

Sal y pimienta

2 cucharadas de mantequilla

1/2 cebolla blanca

1/2 taza de pasta de tomate

Preparación

Cortar el pollo en cubos.

Marinar el pollo con curry, jengibre, comino, sal, pimienta, limón y yogur griego. Dejar reposar mínimo 30 minutos.

En una sartén con mantequilla, sella el pollo.

Retira y sofríe la cebolla con especias, agrega la pasta de tomate y la leche de coco. Vuelve a poner el pollo y cocina hasta que quede suave y lleno de sabor.

Sirve con arroz blanco y cilantro fresco.

