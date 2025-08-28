Aquí está la receta de este “bowl” de papa criolla para el almuerzo

Añade a este bowl de papa criolla, pollo, guacamole y pico de gallo. Foto: Getty Images/iStockphoto - AnnaPustynnikova

Un poco de la historia de la papa criolla

Este alimento tradicional colombiano tiene su origen en el altiplano andino desde hace 8000 años aproximadamente. Se trasladó a Europa con la conquista de los españoles en el siglo XVI, y aunque en un principio no se utilizaba como un alimento, sino como una “curiosidad botánica”, se abrió paso en el mundo gastronómico gracias al francés Antonie Parmentier, quien a partir de sus escritos logró expandir el descubrimiento de este importante tubérculo en el siglo XVIII.

En la actualidad, existen más de 250 variedades de papa en Colombia y se dan principalmente en Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Antioquia, y Santander. Tiene diferentes usos culinarios, así como diversas preparaciones, donde se destacan: la papa chorreada, a la francesa, salada y la favorita de muchos: la papa criolla.

Preparación

Dorar las papas (8 minutos)

En una sartén grande, derrite 1 cucharada de mantequilla.

Añade las papas criollas cocidas y saltéalas a fuego medio-alto hasta que estén doradas y crujientes por fuera. Reserva.

Cocinar el pollo (10 minutos)

En la misma sartén, agrega otra cucharada de mantequilla.

Incorpora los cubos de pollo y sazona con sal, paprika y pimienta.

Cocina a fuego medio hasta que el pollo esté dorado por fuera y bien cocido por dentro. Retira y reserva.

Preparar la salsa melada (7 minutos)

Sin lavar la sartén, añade el agua para desglasar (soltar el sabor del fondo).

Incorpora la panela, la cebolla larga y el pimentón.

Devuelve el pollo a la sartén y cocina todo junto a fuego medio-bajo hasta que la salsa se espese y quede melosa.

Montaje (5 minutos)

En un bowl, añade las papas doradas como base.

Añade el pollo melado encima.

Acompaña con una porción de guacamole y otra de pico de gallo.

