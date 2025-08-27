Receta: ensalada de sandía con queso feta

Resume e infórmame rápido

Un poco de historia de la sandía

Las primeras sandías se originaron en Sudáfrica hace unos 5.000 años. Allí podemos encontrar muchas variantes, desde dulces y suaves hasta amargas. Desde el año 2000 a. C. se cultivaron y se convirtieron en un alimento cotidiano en el antiguo Egipto.

Una de las primeras pruebas de ello son los jeroglíficos de las construcciones de la época que cuentan historias sobre la recolección de sandías.También se encontraron restos de sandías en las tumbas de los reyes, donde se dejaban como alimento para los difuntos en el más allá.Además, la Biblia también menciona la sandía como el alimento de los antiguos israelitas que eran esclavos en Egipto en ese momento.

Preparación

Corta la sandía y el queso feta en cubos de tamaño similar. No necesitas un cortador especial, puedes hacerlo con cuchillo. La clave está en lograr una presentación simétrica y ordenada.

Monta la ensalada alternando los cubos de sandía y queso feta sobre un plato o bandeja.

Rocía un poco de miel por encima, exprime unas gotas de limón, espolvorea hijuelas de sal al gusto y decora con hojas de albahaca fresca.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧