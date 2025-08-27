No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Receta: ensalada de sandía con queso feta

El contraste de dulce y salado en esta propuesta es lo que la hace especial para el paladar.

Viridiana Navarrete, chef / @viricookss
27 de agosto de 2025 - 03:00 p. m.
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un poco de historia de la sandía

Vínculos relacionados

En 40 minutos lleva a la mesa esta ensalada de durazno para dos personas
Pan de papa para perros calientes
¿Por qué la yuca se pone amarga al cocinarla? Trucos para quitar su amargor

Las primeras sandías se originaron en Sudáfrica hace unos 5.000 años. Allí podemos encontrar muchas variantes, desde dulces y suaves hasta amargas. Desde el año 2000 a. C. se cultivaron y se convirtieron en un alimento cotidiano en el antiguo Egipto.

Una de las primeras pruebas de ello son los jeroglíficos de las construcciones de la época que cuentan historias sobre la recolección de sandías.También se encontraron restos de sandías en las tumbas de los reyes, donde se dejaban como alimento para los difuntos en el más allá.Además, la Biblia también menciona la sandía como el alimento de los antiguos israelitas que eran esclavos en Egipto en ese momento.

Preparación

Corta la sandía y el queso feta en cubos de tamaño similar. No necesitas un cortador especial, puedes hacerlo con cuchillo. La clave está en lograr una presentación simétrica y ordenada.

Monta la ensalada alternando los cubos de sandía y queso feta sobre un plato o bandeja.

Rocía un poco de miel por encima, exprime unas gotas de limón, espolvorea hijuelas de sal al gusto y decora con hojas de albahaca fresca.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Viridiana Navarrete, chef / @viricookss

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Ensalada de sandía con queso feta

Receta con sandía

Receta con queso feta

Receta para hacer ensalada

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar