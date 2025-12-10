Logo El Espectador
Paso a paso para hacer ensalada navideña con aderezo de maracuyá

Usa en esta receta cilantro fresco, sal y pimienta al gusto, mayonesa y trocitos de piña.

Edd Cabarcas, chef /@eddcabarcas
10 de diciembre de 2025 - 05:00 p. m.
También puedes agregar a esta ensalada navideña repollo en tiritas.
Foto: Getty Images - Olga Mazyarkina
Un poco de la historia de la piña

La piña tienen su origen en América. Es una de las frutas más reconocidas en la gastronomía por su multiplicidad de usos en diversas recetas y cuenta la historia que hace más de 500 años era un alimento que definía el lujo.

Algunos expertos en el tema aseguran que fue Cristóbal Colón quien la descubrió cuando realizó un viaje en 1493 al Caribe. Esta fruta se caracteriza porque se puede consumir en recetas de dulce y sal. También puede encontrarse en jugos, postres y ensaladas

Ingredientes para la ensalada

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 6 lonjas de jamón
  • Lechuga al gusto picada
  • Uvas pasadas picadas y al gusto
  • 1 pimentón verde
  • 2 tomates rojos
  • Sal al gusto
  • Piña en cubos

Ingredientes para el aderezo de maracuyá

1 maracuyá grande

Un manojo de cilantro fresco

Sal y pimienta al gusto

2 cucharadas de mayonesa

100 mililitros de aceite vegetal

Finas hierbas al gusto

2 cucharadas de pasta de ajo

Prepara la ensalada

Pica la lechuga crespa, corta la piña en cubitos, retira las semillas de las uvas y pícalas.

Añade también pasas, tomate y jamón. Mezcla todo en un bowl grande.

Prepara el aderezo

En un recipiente agrega mayonesa, zumo de limón y un toque de leche condensada.

Incorpora finas hierbas y cilantro picado y dale el toque final añadiendo la pulpa de maracuyá. Mezcla muy bien hasta obtener un aderezo homogéneo.

Vierte el aderezo sobre la ensalada y mezcla cuidadosamente. Sirve de inmediato para disfrutar su mejor sabor.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Edd Cabarcas, chef /@eddcabarcas

