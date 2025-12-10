Paso a paso para hacer ensalada navideña con aderezo de maracuyá

También puedes agregar a esta ensalada navideña repollo en tiritas. Foto: Getty Images - Olga Mazyarkina

Un poco de la historia de la piña

La piña tienen su origen en América. Es una de las frutas más reconocidas en la gastronomía por su multiplicidad de usos en diversas recetas y cuenta la historia que hace más de 500 años era un alimento que definía el lujo.

Algunos expertos en el tema aseguran que fue Cristóbal Colón quien la descubrió cuando realizó un viaje en 1493 al Caribe. Esta fruta se caracteriza porque se puede consumir en recetas de dulce y sal. También puede encontrarse en jugos, postres y ensaladas

Gastronomía: Colombiana . Ingredientes para la ensalada Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 6 lonjas de jamón

Lechuga al gusto picada

Uvas pasadas picadas y al gusto

1 pimentón verde

2 tomates rojos

Sal al gusto

Piña en cubos

Ingredientes para el aderezo de maracuyá

1 maracuyá grande

Un manojo de cilantro fresco

Sal y pimienta al gusto

2 cucharadas de mayonesa

100 mililitros de aceite vegetal

Finas hierbas al gusto

2 cucharadas de pasta de ajo

Prepara la ensalada

Pica la lechuga crespa, corta la piña en cubitos, retira las semillas de las uvas y pícalas.

Añade también pasas, tomate y jamón. Mezcla todo en un bowl grande.

Prepara el aderezo

En un recipiente agrega mayonesa, zumo de limón y un toque de leche condensada.

Incorpora finas hierbas y cilantro picado y dale el toque final añadiendo la pulpa de maracuyá. Mezcla muy bien hasta obtener un aderezo homogéneo.

Vierte el aderezo sobre la ensalada y mezcla cuidadosamente. Sirve de inmediato para disfrutar su mejor sabor.

