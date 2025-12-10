Receta clásica para Navidad: así se hace un “mac and cheese”

Sirve este mac and cheese con una buena ensalada verde para disfrutar. Foto: Getty Images

Un poco de la historia de este plato

Esta es una de las recetas más fáciles y prácticas de la gastronomía y es ideal que la prepares hoy porque sabemos que ayer estuviste de fiesta y te va a ahorrar mucho tiempo. El mac and cheese se originó en Estados Unidos en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, está clasificado dentro del mundo de las cazuelas y su característica principal es la salsa resultante de la pasta y la mezcla del queso, la cual deja una apariencia cremosa que se fusiona con los toppings que el comensal quiera agregar.

Gastronomía: Americana . Una verdadera delicia para el paladar Tiempo de preparación: 7 minutos.

7 minutos. Tiempo de cocción: 8 minutos.

8 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 2 cucharadas de mantequilla

1 cucharada de ajo en polvo

1 taza de queso gouda

2 tazas de pasta

1 cucharada de cebolla en polvo

1 cucharadita de paprika

2 cucharadas de harina

3 tazas de leche

1 taza de crema para batir sin azúcar

Sal y pimienta al gusto

1 taza de queso mozzarella

1 taza de queso cheddar

Preparación

Cocina la pasta

Prepara la pasta en abundante agua con sal.

Vigila el tiempo de cocción: no queremos que quede sobrecocida.

Ralla los quesos, yo utilizo gouda, mozzarella y cheddar, pero puedes ajustar a tu gusto.

Prepara el roux

Derrite la mantequilla en una olla.

Antes de agregar la harina, tuesta ligeramente las especias: ajo en polvo, cebolla en polvo y paprika. Esto ayuda a que liberen todo su sabor.

Añade la harina y cocina unos minutos más.

Incorpora la leche y la crema sin dejar de mezclar. Esta base, combinada con el roux, asegura una salsa muy cremosa.

Sazona la salsa

Agrega sal y pimienta al gusto, recordando que el queso ya aporta algo de sal.

Incorpora todos los quesos rallados y mezcla hasta que se derritan por completo.

Añade la pasta cocida y mezcla muy bien para que quede completamente cubierta de salsa.

En una refractaria, añade una capa de mac and cheese, agrega un poco de queso y cubre con otra capa de pasta.

Finaliza con más queso por encima. Hornea por 15 minutos a 350º F/ 180º C y los últimos 5 minutos sube la temperatura a 400º F / 200 ºC.

