Receta clásica para Navidad: así se hace un “mac and cheese”

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Un poco de la historia de este plato
Esta es una de las recetas más fáciles y prácticas de la gastronomía y es ideal que la prepares hoy porque sabemos que ayer estuviste de fiesta y te va a ahorrar mucho tiempo. El mac and cheese se originó en Estados Unidos en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, está clasificado dentro del mundo de las cazuelas y su característica principal es la salsa resultante de la pasta y la mezcla del queso, la cual deja una apariencia cremosa que se fusiona con los toppings que el comensal quiera agregar.
Gastronomía: Americana.
Una verdadera delicia para el paladar
- Tiempo de preparación: 7 minutos.
- Tiempo de cocción: 8 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 2 cucharadas de mantequilla
- 1 cucharada de ajo en polvo
- 1 taza de queso gouda
- 2 tazas de pasta
- 1 cucharada de cebolla en polvo
- 1 cucharadita de paprika
- 2 cucharadas de harina
- 3 tazas de leche
- 1 taza de crema para batir sin azúcar
- Sal y pimienta al gusto
- 1 taza de queso mozzarella
- 1 taza de queso cheddar
Preparación
Cocina la pasta
Prepara la pasta en abundante agua con sal.
Vigila el tiempo de cocción: no queremos que quede sobrecocida.
Ralla los quesos, yo utilizo gouda, mozzarella y cheddar, pero puedes ajustar a tu gusto.
Prepara el roux
Derrite la mantequilla en una olla.
Antes de agregar la harina, tuesta ligeramente las especias: ajo en polvo, cebolla en polvo y paprika. Esto ayuda a que liberen todo su sabor.
Añade la harina y cocina unos minutos más.
Incorpora la leche y la crema sin dejar de mezclar. Esta base, combinada con el roux, asegura una salsa muy cremosa.
Sazona la salsa
Agrega sal y pimienta al gusto, recordando que el queso ya aporta algo de sal.
Incorpora todos los quesos rallados y mezcla hasta que se derritan por completo.
Añade la pasta cocida y mezcla muy bien para que quede completamente cubierta de salsa.
En una refractaria, añade una capa de mac and cheese, agrega un poco de queso y cubre con otra capa de pasta.
Finaliza con más queso por encima. Hornea por 15 minutos a 350º F/ 180º C y los últimos 5 minutos sube la temperatura a 400º F / 200 ºC.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧