Paso a paso para hacer sopa de brócoli y queso “cheddar”

Un poco de la historia de este plato

El origen del brócoli se dio por primera vez en las costar del Mediterráneo Oriental y Oriente. Países como Grecia y Turquía dieron paso a su comercialización, y gracias a esto este vegetal, ingrediente de las más ricas ensaladas logró llegar a España e Inglaterra, donde todavía existen cultivos dedicados exclusivamente a la conservación y preservación de este nutritivo alimento. “El brócoli es el resultado de la cría selectiva de plantas de col silvestre que comienza alrededor del siglo VI a. C.”.

Además de sus propiedades alimenticias, el brócoli ha sido utilizado para tratar enfermedades como la sordera, la diarrea e incluso, el dolor de cabeza, convirtiéndose en una “planta medicinal” que hasta el día de hoy es utilizada como un método alternativo de salud y bienestar.

Gastronomía: Latinoamericana . Decora con perejil Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 21 minutos.

21 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 6 tiras de tocineta

2 cucharadas de mantequilla

1/2 cucharadita de paprika

2 tazas de queso cheddar

2 cucharadas de harina de trigo

1/2 cebolla cabezona

2 dientes de ajo

2 zanahorias

2 tazas de brócoli

2 tazas de caldo de pollo

1 1/2 taza de crema de leche

1/2 cucharadita de sal

Preparación

Dora el tocino hasta que esté crocante y retíralo.

Agrega mantequilla, ajo y cebolla a la olla.

Añade harina y cocina hasta que esté tostada.

Incorpora el caldo, brócoli y zanahoria.

Añade pollo y crema de leche. Sazona con paprika y sal.

Regresa el tocino y añade queso cheddar al gusto. Sirve caliente, acompañado de pan.

