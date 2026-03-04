Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Paso a paso para hacer sopa de brócoli y queso “cheddar”

Usa en esta preparación mantequilla, harina de trigo, caldo de pollo y crema de leche.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Viridiana Navarrete, chef / @viricookss
04 de marzo de 2026 - 03:00 p. m.
Sirve esta sopa de brócoli y queso “cheddar” con pan naan.
Sirve esta sopa de brócoli y queso “cheddar” con pan naan.
Foto: Getty Images
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un poco de la historia de este plato

El origen del brócoli se dio por primera vez en las costar del Mediterráneo Oriental y Oriente. Países como Grecia y Turquía dieron paso a su comercialización, y gracias a esto este vegetal, ingrediente de las más ricas ensaladas logró llegar a España e Inglaterra, donde todavía existen cultivos dedicados exclusivamente a la conservación y preservación de este nutritivo alimento. “El brócoli es el resultado de la cría selectiva de plantas de col silvestre que comienza alrededor del siglo VI a. C.”.

Vínculos relacionados

El campesino que cultiva sabores detrás de una propuesta gastronómica líquida en Colombia
Receta rumbo al Mundial: sopa ligera de pollo con fufu
Receta de “matcha latte” casero: cómo prepararlo cremoso y espumoso en 10 minutos

Además de sus propiedades alimenticias, el brócoli ha sido utilizado para tratar enfermedades como la sordera, la diarrea e incluso, el dolor de cabeza, convirtiéndose en una “planta medicinal” que hasta el día de hoy es utilizada como un método alternativo de salud y bienestar.

Gastronomía: Latinoamericana .

Decora con perejil

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 21 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 6 tiras de tocineta
  • 2 cucharadas de mantequilla
  • 1/2 cucharadita de paprika
  • 2 tazas de queso cheddar
  • 2 cucharadas de harina de trigo
  • 1/2 cebolla cabezona
  • 2 dientes de ajo
  • 2 zanahorias
  • 2 tazas de brócoli
  • 2 tazas de caldo de pollo
  • 1 1/2 taza de crema de leche
  • 1/2 cucharadita de sal

Ver receta en video aquí

Preparación

Dora el tocino hasta que esté crocante y retíralo.

Agrega mantequilla, ajo y cebolla a la olla.

Añade harina y cocina hasta que esté tostada.

Incorpora el caldo, brócoli y zanahoria.

Añade pollo y crema de leche. Sazona con paprika y sal.

Regresa el tocino y añade queso cheddar al gusto. Sirve caliente, acompañado de pan.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Viridiana Navarrete, chef / @viricookss

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Receta con brócoli

Receta con cheddar

Receta para hacer sopa de brócoli y queso

Estilo de Vida

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.