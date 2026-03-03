Publicidad

Receta rumbo al Mundial: sopa ligera de pollo con fufu

El turno hoy es para Ghana con una de las preparaciones más representativas de su gastronomía. Una cucharada de tradición y convivencia.

Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7
03 de marzo de 2026 - 03:00 p. m.
Sopa ligera de pollo con fufu, exponente gastronómica de Ghana.
Foto: Getty Images
Un poco de la historia del fufu

El fufu es un plato tradicional ghanés hecho de tubérculos como yuca, ñame o plátano, que se cocinan y se machacan hasta obtener una masa suave y elástica. Suele servirse en sopas o guisos muy condimentados, como la sopa ligera de pollo. Es uno de los platos más representativos del país ubicado en África Occidental, además de convertirse con el paso del tiempo en un “símbolo de tradición y convivencia en Ghana”.

Gastronomía: Ghana.

Usa berenjena blanca en esta receta

  • Tiempo de preparación: 20 minutos.
  • Tiempo de cocción: 40 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 1 ajo
  • 1 cebolla cabezona
  • 1 plátano verde
  • 1 yuca
  • Chiles al gusto
  • Jengibre al gusto
  • Sal al gusto
  • 4 muslos de pollo
  • 1 cucharada de pasta de tomate
  • Agua c/n
  • 3 tomates
  • Ajíes (al gusto)
  • 1 garden egg (berenjena blanca)

Preparación

Machaca ajo, cebolla, jengibre y sal en un mortero, te quedará como resultado una pasta.

Con la pasta sazona el pollo con esta pasta y cocínalo con pasta de tomate.

Añade agua, tomates, cebolla y ajíes. Cocina hasta que los vegetales estén blandos.

Licúa los vegetales y reincorpora a la olla. Cocina unos minutos más.

Agrega chiles y garden egg (usé berenjena blanca porque aquí no consigo africana). Cocina hasta que estén tiernos.

Para el fufu

Pela y corta la yuca y el plátano, cocina hasta que estén blandos.

Machaca el plátano en un mortero hasta obtener una masa.

Machaca la yuca y cuando esté elástica mezcla con el plátano. Amasa hasta obtener una masa elástica.

Forma porciones, ponlas en un plato y sirve junto a la sopa.

Por Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7

