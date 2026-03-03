Receta rumbo al Mundial: sopa ligera de pollo con fufu

Sopa ligera de pollo con fufu, exponente gastronómica de Ghana. Foto: Getty Images

Un poco de la historia del fufu

El fufu es un plato tradicional ghanés hecho de tubérculos como yuca, ñame o plátano, que se cocinan y se machacan hasta obtener una masa suave y elástica. Suele servirse en sopas o guisos muy condimentados, como la sopa ligera de pollo. Es uno de los platos más representativos del país ubicado en África Occidental, además de convertirse con el paso del tiempo en un “símbolo de tradición y convivencia en Ghana”.

Tiempo de preparación: 20 minutos.

Tiempo de cocción: 40 minutos.

Porciones: 4 . Ingredientes 1 ajo

1 cebolla cabezona

1 plátano verde

1 yuca

Chiles al gusto

Jengibre al gusto

Sal al gusto

4 muslos de pollo

1 cucharada de pasta de tomate

Agua c/n

3 tomates

Ajíes (al gusto)

1 garden egg (berenjena blanca)

Preparación

Machaca ajo, cebolla, jengibre y sal en un mortero, te quedará como resultado una pasta.

Con la pasta sazona el pollo con esta pasta y cocínalo con pasta de tomate.

Añade agua, tomates, cebolla y ajíes. Cocina hasta que los vegetales estén blandos.

Licúa los vegetales y reincorpora a la olla. Cocina unos minutos más.

Agrega chiles y garden egg (usé berenjena blanca porque aquí no consigo africana). Cocina hasta que estén tiernos.

Para el fufu

Pela y corta la yuca y el plátano, cocina hasta que estén blandos.

Machaca el plátano en un mortero hasta obtener una masa.

Machaca la yuca y cuando esté elástica mezcla con el plátano. Amasa hasta obtener una masa elástica.

Forma porciones, ponlas en un plato y sirve junto a la sopa.

